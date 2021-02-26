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Эволюция технологий протеста - в центре внимания специалистов по медийному оружию
26.02.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВообще, если посмотреть на карту, то получается, что намеренно создается "пояс нестабильности" из постсоветских государств. Как противостоять внешнему воздействию в современных условиях?
По следам недавних переговоров лидеров Беларуси и России медиа-эксперты обсуждают варианты общей стратегии. Почему в 21-м веке военное и информационное противоборство стали величинами одного порядка? Кто и как использует "силу слова" для достижения своих целей? Эволюция технологий протеста - в центре внимания специалистов по медийному оружию.
А также зачем в 35 километрах от Беларуси формируется механизированный батальон Войска Польского? Куда и к кому бежали нацистские преступники после Второй мировой? И почему о них снова вспомнили сейчас? Смотрите "Клуб редакторов" сегодня сразу после "Панорамы".
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Вообще, если посмотреть на карту, то получается, что намеренно создается "пояс нестабильности" из постсоветских государств. Как противостоять внешнему воздействию...
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