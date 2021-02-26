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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эволюция технологий протеста - в центре внимания специалистов по медийному оружию Вообще, если посмотреть на карту, то получается, что намеренно создается "пояс нестабильности" из постсоветских государств. Как противостоять внешнему воздействию...

Вообще, если посмотреть на карту, то получается, что намеренно создается "пояс нестабильности" из постсоветских государств. Как противостоять внешнему воздействию в современных условиях?По следам недавних переговоров лидеров Беларуси и России медиа-эксперты обсуждают варианты общей стратегии. Почему в 21-м веке военное и информационное противоборство стали величинами одного порядка? Кто и как использует "силу слова" для достижения своих целей? Эволюция технологий протеста - в центре внимания специалистов по медийному оружию.А также зачем в 35 километрах от Беларуси формируется механизированный батальон Войска Польского? Куда и к кому бежали нацистские преступники после Второй мировой? И почему о них снова вспомнили сейчас? Смотрите "Клуб редакторов" сегодня сразу после "Панорамы".