Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Площадка" для авторской журналистики. Константин Качановский Конечно, даже в такой истории найдутся те, кто будет с пеной у рта доказывать, что это все по политическим мотивам. Кто же и главное - в чьих интересах пытается...

Конечно, даже в такой истории найдутся те, кто будет с пеной у рта доказывать, что это все по политическим мотивам. Кто же и главное - в чьих интересах пытается сталкивать белорусов лбами, создавать и поддерживать атмосферу ненависти в обществе? Кто пытался найти счастье за бугром, предавая Родину и присягу? Кому напомнить, что заграница не мать, а мачеха, которая к тому же ставит предателям сроки и требует результата. Прямо сейчас время нашей "Площадки" для авторской журналистики. О тех, кто призван был защищать белорусов и страну, а перешел на службу чужой родине, рассуждает Константин Качановский.