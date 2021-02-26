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"Площадка" для авторской журналистики. Константин Качановский

26.02.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Конечно, даже в такой истории найдутся те, кто будет с пеной у рта доказывать, что это все  по политическим мотивам. Кто же и главное -  в чьих интересах  пытается сталкивать белорусов лбами, создавать и поддерживать атмосферу ненависти в обществе? Кто пытался найти счастье за бугром, предавая Родину и присягу? Кому напомнить, что заграница  не мать, а мачеха, которая к тому же ставит предателям сроки и требует результата. Прямо сейчас  время нашей "Площадки" для авторской журналистики. О тех, кто призван был защищать белорусов и страну, а перешел на службу чужой родине, рассуждает Константин Качановский.
 
 
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Конечно, даже в такой истории найдутся те, кто будет с пеной у рта доказывать, что это все  по политическим мотивам. Кто же и главное -  в чьих интересах  пытается...
 
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