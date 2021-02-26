﻿ Предательство и служба "чужой родине". Кто и в чьих интересах пытается белорусов сталкивать лбами?. 21.by
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Предательство и служба "чужой родине". Кто и в чьих интересах пытается белорусов сталкивать лбами?

26.02.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Кто же и в чьих интересах  пытается сталкивать белорусов лбами, создает и поддерживает атмосферу ненависти в обществе? К сожалению, нашлись среди соотечественников те, кто пытался найти счастье за бугром, предав Родину и присягу. Что ж, продешевили, обретя лишь продуктовый набор и пособие по безработице. Константин Качановский расскажет о тех, кто призван был защищать белорусов и страну, а перешел служить чужой родине. "Площадка" для авторской журналистики  сегодня в "Панораме". Не пропустите.
 
 
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Кто же и в чьих интересах  пытается сталкивать белорусов лбами, создает и поддерживает атмосферу ненависти в обществе? К сожалению, нашлись среди...
 
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