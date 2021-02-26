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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Предательство и служба "чужой родине". Кто и в чьих интересах пытается белорусов сталкивать лбами? Кто же и в чьих интересах пытается сталкивать белорусов лбами, создает и поддерживает атмосферу ненависти в обществе? К сожалению, нашлись среди...

Кто же и в чьих интересах пытается сталкивать белорусов лбами, создает и поддерживает атмосферу ненависти в обществе? К сожалению, нашлись среди соотечественников те, кто пытался найти счастье за бугром, предав Родину и присягу. Что ж, продешевили, обретя лишь продуктовый набор и пособие по безработице. Константин Качановский расскажет о тех, кто призван был защищать белорусов и страну, а перешел служить чужой родине. "Площадка" для авторской журналистики сегодня в "Панораме". Не пропустите.