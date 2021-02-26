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Завершено расследование уголовного дела о блокировке дорог в Молодечно

26.02.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Подозреваемые - 6 человек, которые 21 ноября заблокировали дорогу в Молодечно. Около 10 утра они вышли на проезжую часть улицы Великий Гостинец, растянули плакат, тем самым перекрыв движение автомобильного транспорта. Спустя несколько минут они скрылись.

Петр Ворочков, начальник Молодечненского районного отдела Следственного комитета Беларуси: "По данным следствия, обвиняемые заранее распределили роли и обсуждали проведение акции в чате мессенджера Telegram. Так, 40-летняя женщина из отрезка материи изготовила баннер, куда нанесла надпись радикальной направленности. Далее группа людей вышла на пешеходный переход и растянула плакат. Еще один мужчина наблюдал за окружающей обстановкой во избежание задержания фигурантов".

В ходе обыска в подвале у одного из мужчин изъят баннер с надписью, который и был использован при совершении преступления. 40-летней женщине предъявлено обвинение по статье "Пособничество", а пяти другим  - в активных групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и повлекших нарушение работы транспорта. Вскоре уголовное дело планируется рассмотреть в суде.

 
 
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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Подозреваемые - 6...
 
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