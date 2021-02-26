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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Завершено расследование уголовного дела о блокировке дорог в Молодечно Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Подозреваемые - 6...

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Подозреваемые - 6 человек, которые 21 ноября заблокировали дорогу в Молодечно. Около 10 утра они вышли на проезжую часть улицы Великий Гостинец, растянули плакат, тем самым перекрыв движение автомобильного транспорта. Спустя несколько минут они скрылись.В ходе обыска в подвале у одного из мужчин изъят баннер с надписью, который и был использован при совершении преступления. 40-летней женщине предъявлено обвинение по статье "Пособничество", а пяти другим - в активных групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и повлекших нарушение работы транспорта. Вскоре уголовное дело планируется рассмотреть в суде.