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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Киевские эксперты: каждый новый президент обещает свободу, а завершает правление закручиванием гаек Эйфория от революции исчезает быстро. На ее месте появляется вполне заурядная реальность. На себе это прочувствовали украинцы. "Коррупция, рост тарифов, тотальная...

Эйфория от революции исчезает быстро. На ее месте появляется вполне заурядная реальность. На себе это прочувствовали украинцы. "Коррупция, рост тарифов, тотальная нищета" - все это реалии сегодняшней "Незалежнай" Украины.Киевские эксперты считают - этот сценарий не меняется на протяжении последних трех десятилетий: каждый новый президент обещает полную свободу, а завершает свое правление закручиванием гаек.