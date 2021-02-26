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Киевские эксперты: каждый новый президент обещает свободу, а завершает правление закручиванием гаек
26.02.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЭйфория от революции исчезает быстро. На ее месте появляется вполне заурядная реальность. На себе это прочувствовали украинцы. "Коррупция, рост тарифов, тотальная нищета" - все это реалии сегодняшней "Незалежнай" Украины.
Киевские эксперты считают - этот сценарий не меняется на протяжении последних трех десятилетий: каждый новый президент обещает полную свободу, а завершает свое правление закручиванием гаек.
Дмитрий Корнейчук, политолог (Украина): "Никто не собирается идти на второй президентский срок. Я постоянно всем рассказываю, у Порошенко и Зеленского одна проблема - как досидеть текущий президентский срок, при том уровне недовольства в стране, при том уровне бедности в стране. Порошенко 5 лет нужно было досидеть, он досидел, закрутив полностью на последние 3 года свободу слова, контролируя практически все СМИ, он смог. И у Зеленского та же проблема. Почему он закрыл 3 канала, почему санкции вводятся против оппозиционных политиков, почему сейчас более-менее публичные личности, которые выступают против власти в госизмене. Все по одной и той же причине - надо закрутить гайки в стране, в частности в плане свободы слова, для того, чтобы досидеть свой президентский срок. Там не надежда на следующий срок. Там главное - удержаться".
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Эйфория от революции исчезает быстро. На ее месте появляется вполне заурядная реальность. На себе это прочувствовали украинцы. "Коррупция, рост тарифов, тотальная...
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