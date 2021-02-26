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Правила безопасного поведения напомнили жителям столицы на интерактивных площадках

26.02.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня специалисты напомнили основные правила поведения в чрезвычайных ситуациях: оказание первой помощи и действия при пожаре. На мобильных интерактивных площадках можно было самостоятельно потушить огонь. Водители освежили правила дорожного движения по экзаменационным билетам. За "рулем" побывали и юные участники дорожного движения.

Для посетителей спасатели демонстрировали технические средства и автомобили, которые ежедневно используют оперативные службы.

Гости праздника посмотрели на Минск с высоты подъемника пожарной машины. Приятным бонусом стали подарки от организаторов.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня специалисты напомнили основные правила поведения в чрезвычайных ситуациях: оказание первой помощи и действия при пожаре. На мобильных интерактивных...
 
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