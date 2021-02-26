«Ситуация, похоже, только ухудшилась». Представитель Верховного комиссара ООН - о правах человека в Беларуси

Источник материала: Tut.by

На 46-й сессии Совета ООН по правам человека представили доклад о ситуации в Беларуси в контексте президентских выборов 2020 года. Если коротко, то там идет речь о том, что действия властей до и после выборов привели к беспрецедентному по своим масштабам кризису в области прав человека в стране. Представитель Верховного комиссара ООН по правам человека Лиз Тросселл после доклада дала интервью TUT.BY.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

— Мониторинг ООН показал, что в Беларуси до и после выборов систематически нарушались права на основные свободы: мирных собраний, слова, выражения мнений. Эти права нарушались и раньше, только не в таких масштабах. Что в действительности может сделать ООН для обеспечения соблюдения этих прав? Какие у организации есть рычаги для изменения ситуации к лучшему?

— Ответственность за защиту прав человека лежит на белорусских властях. Беларусь связана обязательствами, которые она согласилась соблюдать в ряде международных договоров. В дополнение к рекомендациям в докладе, представленном 25 февраля в Совете по правам человека, в ООН есть механизмы регулярной отчетности и анализа ситуации с правами человека, направленные на обеспечение их соблюдения и выявления проблемных областей, а также способов их решения. Если власти будут готовы принять нашу помощь, ООН может предложить Беларуси технические консультации и поддержку для внесения изменений, необходимых для обеспечения защиты прав человека в вашей стране.

— Верховный комиссар ООН дала рекомендации властям Беларуси. Они включают, среди прочего, освобождение незаконно задержанных лиц, отмену административных и уголовных дел, а также реформу нормативно-правовой базы. Но что будет, если белорусские власти их проигнорируют?

— У ООН нет инструментов для прямого обеспечения выполнения рекомендаций государствами-членами. Через свои правозащитные механизмы ООН может выступать в качестве платформы для обсуждения шагов, предпринятых властями для выполнения своих обязательств в области прав человека, а также по вопросам, вызывающим озабоченность, и отчетности по ним. ООН может формулировать рекомендации, но это власти принимают решение об их выполнении.

— Сейчас в Беларуси за решеткой находятся девять журналистов. Два журналиста телеканала «Белсат» приговорены к двум годам лишения свободы. В данный момент идет закрытый суд над нашей коллегой Катериной Борисевич, которая написала, что покойный Роман Бондаренко не был пьян. Фактически любой журналист в Беларуси сегодня может оказаться в тюрьме. Как ООН может повлиять на эту ситуацию?

— Свобода средств массовой информации и возможность журналистов в Беларуси выполнять свою работу, не опасаясь преследований, запугивания и риска быть произвольно задержанными, занимают важное место в повестке дня в области прав человека. Серьезные проблемы, существующие в этой области, были затронуты в ходе обсуждения Совета по правам человека 25 февраля, в речи Верховного комиссара и в докладе, подготовленном Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека. Беларусь должна немедленно и безоговорочно освободить всех незаконно или произвольно задержанных за мирное осуществление ими своих прав, включая правозащитников, журналистов и адвокатов, а также прекратить и отменить любые административные или уголовные судебные действия против таких лиц.

— Как журналистам работать в этой ситуации?

— Как указано в нашем докладе, журналисты в Беларуси находятся в крайне сложной ситуации, они сталкиваются или подвергаются риску серьезных нарушений прав человека просто потому, что выполняют свою работу. То, что белорусские журналисты продолжают работать даже в таких условиях, говорит об их впечатляющем мужестве. Но очевидно, что чрезмерное давление и ограничения со стороны властей чрезвычайно затрудняют их работу и являются реальным препятствием для свободного распространения информации.

— Представим, что Беларусь не идет на компромиссы и никак не реагирует на рекомендации Верховного комиссара ООН. По вашим оценкам, какой может быть жизнь в стране и что будет дальше с соблюдением прав человека?

— Задокументированные нами и поступающие сообщения о нарушениях прав человека создали в Беларуси атмосферу беззакония, страха и безнаказанности. К сожалению, в последние месяцы и недели эта ситуация, похоже, только ухудшилась. Такие широко распространенные и систематические нарушения и полная безнаказанность за прошлые нарушения будут продолжать порождать несправедливость и не могут быть основой для какого-либо реального развития и безопасности.

— С какой страной вы бы могли сравнить ситуацию с правами человека в Беларуси? Почему?

— Мы не проводим таких сравнений, а рассматриваем каждую страну в соответствии с ее уникальной ситуацией.

— Изучили ли вы ситуацию с правами заключенных в белорусских изоляторах временного содержания и следственных изоляторах? В частности, то, что люди находятся в переполненных камерах, спят на полу, неделями не получали передачи и не имели даже зубных щеток. Может ли ООН как-то повлиять на эту ситуацию?

— ООН получила тревожные сообщения о ненадлежащем обращении или условиях содержания под стражей в различных местах лишения свободы, в некоторых случаях равносильных бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию. В нашем докладе мы рекомендуем принять эффективные меры по устранению переполненности мест содержания под стражей, в том числе путем использования альтернативных мер, не связанных с тюремным заключением, и принятия незамедлительных мер с учетом пандемии COVID-19. В более широком смысле мы рекомендуем привести положения, касающиеся условий содержания под стражей, в соответствие с международными стандартами, чтобы гарантировать соблюдение прав человека всех задержанных.

— По мнению ООН, те, кто был произвольно задержан или подвергся жестокому обращению за мирное выражение несогласия, имеют право на правосудие и возмещение. Как это можно сделать в ситуации, когда в стране не соблюдаются права человека?

— Одним из важнейших шагов к обеспечению доступа жертв нарушений прав человека к правосудию и возмещению ущерба является функционирующая система правосудия. Необходимо обеспечить независимость судебных органов и адвокатов при полном уважении справедливого судебного разбирательства и прав на надлежащую правовую процедуру. Должен быть создан орган судейского самоуправления для отбора, назначения, продвижения по службе, увольнения и привлечения судей к дисциплинарной ответственности. Должна быть установлена ​​полная независимость коллегий адвокатов и защита адвокатов от неправомерного вмешательства или преследования в связи с их профессиональной деятельностью.

Кроме того, должен быть установлен судебный контроль за всеми формами лишения свободы, включая административное задержание, и право оспаривать законность задержания. Последний тематический доклад Специального докладчика ООН по Беларуси, представленный Генеральной Ассамблее ООН 26 октября, содержит подробный набор рекомендаций белорусским властям. Мы призываем власти выполнить эти рекомендации.

— Как вы оцениваете позицию официального представителя Беларуси при ООН, заявившего, что Беларусь не согласна с самим фактом рассмотрения доклада Верховного комиссара Советом ООН по правам человека?

— Представитель Беларуси воспользовался правом на ответ, что является обычной процедурой в Совете ООН по правам человека.

— Какие следующие шаги в отношении Беларуси планируют предпринять в Совете по правам человека?

— После представления доклада Верховного комиссара и интерактивного диалога в Совете государства-члены должны принять решение о следующих шагах, в том числе о том, предлагать ли новую резолюцию с конкретным курсом действий. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека продолжит мониторинг ситуации в Беларуси в соответствии с нашим регулярным глобальным мандатом.