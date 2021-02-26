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По Мстиславлю уже 5 месяцев гуляет стадо оленей. Жители говорят, что олениха с детенышем ранена
27.02.2021 06:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Помните, в ноябре 2020 года жители Мстиславля рассказывали, что по городу
Это ноябрьские кадры из Мстиславля: стадо оленей гуляет на улице Советской возле Троицкой церкви и парка Мира. Животные спокойно ходят и не боятся людей и транспорта.
Как
По сообщениям мстиславчан, в стаде есть раненая олениха с детенышем.
Как рассказал TUT.BY начальник Мстиславской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Костенков, десяток оленей сбежали с базы отдыха «Семигорье», которая относится к местному коммунальному хозяйству. Там за животными недосмотрели: не закрыли задвижку вольера. За это уже наказали должностное лицо, а оленей не раз пытались изловить — заманить в вольеры с помощью еды. Но те не пошли: местные жители по доброте прикормили животных настолько, что те к кормушкам даже не подходят.
— Нам один раз звонила женщина, просила приехать помочь застрявшему то ли в кустах, то ли в заборе олененку. Но к приезду специалистов звонившая сама освободила животное, — сказал Андрей Костенков и добавил, что не слышал, чтобы кто-то жаловался на порчу имущества оленями.
Десяток оленей должен отправиться в Могилевский зоосад. А чтобы изловить животных, настолько привыкших к людям, пришлось нанимать специалистов из Налибокского заповедника, говорит Андрей Костенков. Те приедут во вторник, 2 марта, и будут ловить оленей сетями. Затем животных поместят в вольеры и привезут в Могилев. По крайней мере, план такой.
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Так как люди прикормили животных, то оленей теперь придется отлавливать сетями - специалисты приедут из Налибокского заповедника 2 марта.
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