По Мстиславлю уже 5 месяцев гуляет стадо оленей. Жители говорят, что олениха с детенышем ранена

Источник материала: Tut.by

Помните, в ноябре 2020 года жители Мстиславля рассказывали, что по городу гуляет стадо оленей ? Оказывается, животные никуда не ушли и все эти 5 месяцев продолжают жить рядом с людьми, которые их прикормили. Но гулять оленям по городу осталось недолго — до вторника, 2 марта.

Это ноябрьские кадры из Мстиславля: стадо оленей гуляет на улице Советской возле Троицкой церкви и парка Мира. Животные спокойно ходят и не боятся людей и транспорта.

Как пишет horki.info, и сейчас, спустя 5 месяцев, стадо оленей свободно гуляет по Мстиславлю. Кто-то из жителей их жалеет и подкармливает, но находятся и те, кто стреляет в животных из пневматики лишь за то, что «они к яблоне подошли».

По сообщениям мстиславчан, в стаде есть раненая олениха с детенышем.



Фото: Денис Костюкевич, horki.info

Как рассказал TUT.BY начальник Мстиславской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Костенков, десяток оленей сбежали с базы отдыха «Семигорье», которая относится к местному коммунальному хозяйству. Там за животными недосмотрели: не закрыли задвижку вольера. За это уже наказали должностное лицо, а оленей не раз пытались изловить — заманить в вольеры с помощью еды. Но те не пошли: местные жители по доброте прикормили животных настолько, что те к кормушкам даже не подходят.



Фото: Денис Костюкевич, horki.info

— Нам один раз звонила женщина, просила приехать помочь застрявшему то ли в кустах, то ли в заборе олененку. Но к приезду специалистов звонившая сама освободила животное, — сказал Андрей Костенков и добавил, что не слышал, чтобы кто-то жаловался на порчу имущества оленями.

Десяток оленей должен отправиться в Могилевский зоосад. А чтобы изловить животных, настолько привыкших к людям, пришлось нанимать специалистов из Налибокского заповедника, говорит Андрей Костенков. Те приедут во вторник, 2 марта, и будут ловить оленей сетями. Затем животных поместят в вольеры и привезут в Могилев. По крайней мере, план такой.