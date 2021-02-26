«В сумке - книги белорусских писателей». В Минске были задержания пенсионеров - на выходе из электрички

Источник материала: Tut.by

Утром в пятницу в Минске задерживали пенсионеров, пассажиров электрички, которая ехала в направлении Молодечно. Им предъявляют участие в несанкционированной акции: пожилые люди читали в поезде книги белорусских писателей, по некоторым данным, у кого-то в руках были и бело-красно-белые флажки.



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY

На станции Минск-Северный задержали семь-восемь человек, было это примерно в 10.45. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».

Одна из пассажирок электрички Минск — Молодечно написала, что видела пенсионеров, читавших книги белорусских писателей.

— У некоторых было немного символики: небольшие флажки, браслеты, ленточки. Люди вышли на остановке Минск-Северный. Я слышала потом только какой-то крик на улице. Девушка, которая вошла в вагон, сказала, что кого-то задержали. Сколько человек — не знаю, — отмечает собеседница.

Есть также информация, что задержания были не только на станции Минск-Северный, но и на станции Ждановичи, а также на остановочном пункте Масюковщина. Один из читателей написал, что видел, как характерный микроавтобус стоял у выхода из подземного перехода на Масюковщине, а люди в штатском остановили двух женщин, возможно, досматривали вещи.

В списке задержанных сегодня от «Весны» есть 75-летняя Наталья Леонидовна. Ее остановили на станции Ждановичи, посадили в микроавтобус, оттуда отвезли в РУВД, а потом и в суд Заводского района Минска.

Ее оштрафовали по статье 23.34 КоАП на 25 базовых (725 рублей) и отпустили домой.

В суде женщина сказала, что в той электричке не ехала, в акции не участвовала, возвращалась из дома за городом, где живет.

Белорусская литература в ее сумке была.

— Там были семена на рассаду и книги белорусских писателей и поэтов: Нил Гилевич, Василь Витка, Артур Вольский. Сотрудник в РУВД сказал, что все это — оппозиционная литература. Спросил, почему я ей интересуюсь. Я сказала, что живу в Беларуси — почему я не могу ей интересоваться? — рассказала она TUT.BY.

По словам женщины, в протоколе записано, что пенсионеры были в бело-красно-белой одежде, кричали: «Жыве Беларусь», — и принимали участие в несанкционированном мероприятии.

— Еще было написано, что я задержана на Кальварийской, хотя на самом деле это было в Ждановичах, — добавляет женщина.

Наталья Леонидовна считает, что судили ее сегодня, не откладывая, только в силу ее возраста.

По информации TUT.BY, по крайней мере еще одна задержанная сегодня пенсионерка ждет суда на Окрестина. Можно предположить, что она пробудет там до понедельника.

Получить комментарий от милиции пока не удалось. Если он появится, мы его опубликуем.

Сколько точно человек попали в милицию в связи с акцией в электричке, мы не знаем. В одном из телеграм-каналов со списками от волонтеров в целом задержанными за 26 февраля значатся 14 человек.