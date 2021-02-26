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Приговор за хулиганство и оскорбление представителей власти

27.02.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Установили манекены должностных лиц на фоне бело-красно-белого флага. Суд Октябрьского района  вынес приговор двум минчанам. Один из подсудимых рассказал. что идея по созданию подобных кукол  зародилась в чате Telegram-канала. Желающие должны были на деревянные кресты  натянуть старую милицейскую форму и приклеить фотографии с высокопоставленными лицами. После поместили снимки в интернете. Как итог - обвинительный приговор  за хулиганство и оскорбление представителей власти.

Виктор Завадич, государственный обвинитель: "Суд согласился с квалификацией действия обвиняемых и мерами ответственности, предложенными стороной обвинения, признав их виновными по ч. 2. с. 339 и с. 369 УК Беларуси, назначив каждому по 3 года ограничения свободы в учреждения открытого типа".

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.

 
 
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Установили манекены должностных лиц на фоне бело-красно-белого флага. Суд Октябрьского района  вынес приговор двум минчанам. Один из подсудимых рассказал. что...
 
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