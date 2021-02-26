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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Приговор за хулиганство и оскорбление представителей власти Установили манекены должностных лиц на фоне бело-красно-белого флага. Суд Октябрьского района вынес приговор двум минчанам. Один из подсудимых рассказал. что...

Установили манекены должностных лиц на фоне бело-красно-белого флага. Суд Октябрьского района вынес приговор двум минчанам. Один из подсудимых рассказал. что идея по созданию подобных кукол зародилась в чате Telegram-канала. Желающие должны были на деревянные кресты натянуть старую милицейскую форму и приклеить фотографии с высокопоставленными лицами. После поместили снимки в интернете. Как итог - обвинительный приговор за хулиганство и оскорбление представителей власти.Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.