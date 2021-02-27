«Врачи нас готовили к смерти Саши». История Марии, у чьей дочери пищевод не соединялся с желудком

Источник материала: Tut.by

Беременность у Марии проходила хорошо до 28-й недели. После ее положили на сохранение, а на 33-й неделе появилась на свет Саша. Девочку очень быстро показали маме, а потом врачи сразу забрали ее. У малышки пищевод сросся с трахеей и не соединялся с желудком. Саше предстояла сложнейшая операция, а молодым родителям честно сказали: «Приходите снова через 9 месяцев, будьте готовы к любому финалу». Марии на тот момент было 20 лет и ей пришлось быстро повзрослеть. Сейчас Саше почти 5, ей уже было проведено более десяти операций как в Беларуси, так и за рубежом. Ребенок питается и дышит через трубку. За эти годы девочка перенесла страшные вещи. Однажды она начала синеть и задыхаться прямо на руках матери. Последняя операция проводилась в Бостоне, где семья сейчас планирует продолжить лечение. Мы продолжаем проект « Быть мамой », в котором рассказываем о женщинах, чья жизнь отличается от большинства.

Вы можете помочь Саше: https://unihelp.by/sdelat-pozhertvovanie