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«Врачи нас готовили к смерти Саши». История Марии, у чьей дочери пищевод не соединялся с желудком

27.02.2021 09:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беременность у Марии проходила хорошо до 28-й недели. После ее положили на сохранение, а на 33-й неделе появилась на свет Саша. Девочку очень быстро показали маме, а потом врачи сразу забрали ее. У малышки пищевод сросся с трахеей и не соединялся с желудком. Саше предстояла сложнейшая операция, а молодым родителям честно сказали: «Приходите снова через 9 месяцев, будьте готовы к любому финалу». Марии на тот момент было 20 лет и ей пришлось быстро повзрослеть. Сейчас Саше почти 5, ей уже было проведено более десяти операций как в Беларуси, так и за рубежом. Ребенок питается и дышит через трубку. За эти годы девочка перенесла страшные вещи. Однажды она начала синеть и задыхаться прямо на руках матери. Последняя операция проводилась в Бостоне, где семья сейчас планирует продолжить лечение. Мы продолжаем проект «Быть мамой», в котором рассказываем о женщинах, чья жизнь отличается от большинства.

Вы можете помочь Саше:

https://unihelp.by/sdelat-pozhertvovanie

 
 
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