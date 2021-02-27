В Брестской области запретили ловить щуку. Наказание - вплоть до уголовного дела

Источник материала: Tut.by

В Брестской области с 1 марта по 15 апреля запрещено ловить щук, сообщает «Брестская газета» со ссылкой на инспекцию охраны животного и растительного мира.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: «Сцяг саветаў»

Причина запрета — нерест рыбы. В этот период щука становится легкой добычей: она утрачивает обычную осторожность, идет для нереста в берега, а наиболее активные щуки могут даже выпрыгивать на берег.

За незаконный вылов грозит от 10 (290 рублей) до 30 (870 рублей) базовых величин штрафа.

Кроме того, за каждую незаконно добытую в период запрета особь щуки, придется заплатить трехкратную таксу — 243 рубля в качестве возмещения вреда, причиненного природе.

Если же общий размер вреда превысит 100 базовых величин (12 щук), то в отношении нарушителя может быть возбуждено уголовное дело.

Случайно пойманных щук нужно выпускать обратно в водоем. Если без значительных повреждений невозможно извлечь из ротовой полости щуки блесну, следует отрезать леску и выпустить щуку в рыболовные угодья вместе с блесной. Со временем крючок разрушится, и рыба сможет освободиться от блесны.

Напоминаем, что до 31 марта действует запрет на лов сома обыкновенного.