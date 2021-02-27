ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Брестской области запретили ловить щуку. Наказание - вплоть до уголовного дела

27.02.2021 09:21 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Брестской области с 1 марта по 15 апреля запрещено ловить щук, сообщает «Брестская газета» со ссылкой на инспекцию охраны животного и растительного мира.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: «Сцяг саветаў»

Причина запрета — нерест рыбы. В этот период щука становится легкой добычей: она утрачивает обычную осторожность, идет для нереста в берега, а наиболее активные щуки могут даже выпрыгивать на берег.

За незаконный вылов грозит от 10 (290 рублей) до 30 (870 рублей) базовых величин штрафа.

Кроме того, за каждую незаконно добытую в период запрета особь щуки, придется заплатить трехкратную таксу — 243 рубля в качестве возмещения вреда, причиненного природе.

Если же общий размер вреда превысит 100 базовых величин (12 щук), то в отношении нарушителя может быть возбуждено уголовное дело.

Случайно пойманных щук нужно выпускать обратно в водоем. Если без значительных повреждений невозможно извлечь из ротовой полости щуки блесну, следует отрезать леску и выпустить щуку в рыболовные угодья вместе с блесной. Со временем крючок разрушится, и рыба сможет освободиться от блесны.

Напоминаем, что до 31 марта действует запрет на лов сома обыкновенного.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чтобы избежать штрафа, случайно пойманную щуку рыбакам нужно отпускать в воду живой.
 
Новости дня
Новости общества
 
«Ситуация, похоже, только ухудшилась». Представитель Верховного комиссара ООН - о правах человека в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

26.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by