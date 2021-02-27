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В Брестской области запретили ловить щуку. Наказание - вплоть до уголовного дела
27.02.2021 09:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Брестской области с 1 марта по 15 апреля запрещено ловить щук, сообщает
Причина запрета — нерест рыбы. В этот период щука становится легкой добычей: она утрачивает обычную осторожность, идет для нереста в берега, а наиболее активные щуки могут даже выпрыгивать на берег.
За незаконный вылов грозит от 10 (290 рублей) до 30 (870 рублей) базовых величин штрафа.
Кроме того, за каждую незаконно добытую в период запрета особь щуки, придется заплатить трехкратную таксу — 243 рубля в качестве возмещения вреда, причиненного природе.
Если же общий размер вреда превысит 100 базовых величин (12 щук), то в отношении нарушителя может быть возбуждено уголовное дело.
Случайно пойманных щук нужно выпускать обратно в водоем. Если без значительных повреждений невозможно извлечь из ротовой полости щуки блесну, следует отрезать леску и выпустить щуку в рыболовные угодья вместе с блесной. Со временем крючок разрушится, и рыба сможет освободиться от блесны.
Напоминаем, что до 31 марта действует запрет на лов сома обыкновенного.
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Чтобы избежать штрафа, случайно пойманную щуку рыбакам нужно отпускать в воду живой.
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