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Автопробег "За единую Беларусь!"

27.02.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В эти минуты в столице проходит патриотический автопробег "За единую Беларусь!". Провести свой выходной ярко и насыщенно захотели многие.

На место сбора приехали как минчане, так и гости столицы. Колонна из нескольких десятков автомобилей с государственными флагами стартовала в 11 часов утра с парковки возле аквапарка "Лебяжий". Сегодня в программе - экскурсии на крупных предприятиях Минска, а также развлекательные мероприятия. Автомобили торжественно проехали по проспекту Победителей и отправились к следующей точке маршрута - Минскому заводу колесных тягачей. 

Автопробег "За единую Беларусь!"


Прямо сейчас на МЗКТ начинается экскурсия. Для участников автопробега подготовили выставку техники и визит в цех производства. А завершится программа автопробега посещением Минского автомобильного завода.

 
Теги: Минск
 
 
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В эти минуты в столице проходит патриотический автопробег "За единую Беларусь!". Провести свой выходной ярко и насыщенно захотели многие. На место сбора приехали...
 
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