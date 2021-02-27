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Автопробег "За единую Беларусь!"
27.02.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ эти минуты в столице проходит патриотический автопробег "За единую Беларусь!". Провести свой выходной ярко и насыщенно захотели многие.
На место сбора приехали как минчане, так и гости столицы. Колонна из нескольких десятков автомобилей с государственными флагами стартовала в 11 часов утра с парковки возле аквапарка "Лебяжий". Сегодня в программе - экскурсии на крупных предприятиях Минска, а также развлекательные мероприятия. Автомобили торжественно проехали по проспекту Победителей и отправились к следующей точке маршрута - Минскому заводу колесных тягачей.
Прямо сейчас на МЗКТ начинается экскурсия. Для участников автопробега подготовили выставку техники и визит в цех производства. А завершится программа автопробега посещением Минского автомобильного завода.
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В эти минуты в столице проходит патриотический автопробег "За единую Беларусь!". Провести свой выходной ярко и насыщенно захотели многие. На место сбора приехали...
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