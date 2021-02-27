ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Специальный репортаж "Лапы закона" - сегодня сразу после "Панорамы"

27.02.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Служебная собака -  неотъемлемая часть любой погранзаставы. Военные и милиция также прибегают к помощи четвероногих  специалистов. 

Как тренируют и обучают собак и для каких профессий?

Специальный репортаж "Лапы закона" - сегодня сразу после "Панорамы".

Ни одна техника не может заменить их работу. 

Они охраняют секретные объекты, спасают людей, ловят и обезоруживают нарушителей.  

Самый чувствительный инструмент с железной хваткой в руках и на службе человека. 

Как оттачиваются навыки и приобретаются ценные качества. "Тонкая работа" – специальный репортаж про очень обаятельные рефлексы в субботу на "Беларусь 1".

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Служебная собака -  неотъемлемая часть любой погранзаставы. Военные и милиция также прибегают к помощи четвероногих  специалистов.  Как тренируют и обучают...
 
Новости дня
Новости общества
 
Прокурор просит 6 лет колонии для витеблянина с онкозаболеванием, которого судят за насилие над милицией
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

26.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by