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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Специальный репортаж "Лапы закона" - сегодня сразу после "Панорамы" Служебная собака - неотъемлемая часть любой погранзаставы. Военные и милиция также прибегают к помощи четвероногих специалистов. Как тренируют и обучают...

Служебная собака - неотъемлемая часть любой погранзаставы. Военные и милиция также прибегают к помощи четвероногих специалистов.Как тренируют и обучают собак и для каких профессий?Специальный репортаж "Лапы закона" -Ни одна техника не может заменить их работу.Они охраняют секретные объекты, спасают людей, ловят и обезоруживают нарушителей.Самый чувствительный инструмент с железной хваткой в руках и на службе человека.Как оттачиваются навыки и приобретаются ценные качества.– специальный репортаж про очень обаятельные рефлексы в субботу