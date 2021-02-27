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В Минском облисполкоме на вопросы граждан ответит управляющий делами Владимир Гуринович
27.02.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВыслушают проблемы людей традиционно по субботам и заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Минском облисполкоме на вопросы граждан ответит управляющий делами Владимир Гуринович, в столичной мэрии - председатель Владимир Кухарев.
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Выслушают проблемы людей традиционно по субботам и заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Минском облисполкоме на вопросы...
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