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Минская милиция - авангард органов внутренних дел
27.02.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМинская милиция - авангард органов внутренних дел! Сегодня они работают с колоссальной нагрузкой, однако достойно справляются с поставленными задачами. И накануне в городской ратуше "Лучших по профессии" отметило руководство ГУВД. Среди опытных милиционеров и молодые сотрудники: сыщики, инспекторы ГАИ, участковые. Несмотря на непродолжительный срок службы, молодежь успела завоевать авторитет у старших коллег. Они гордость столичной милиции и конечно, родителей, которых также поблагодарили за воспитание настоящих патриотов своей страны.
Посредники между правоохранительными органами и обществом
Работу милиции сегодня невозможно представить без взаимодействия со СМИ. Именно журналисты выступают посредниками между правоохранительными органами и обществом. Рассказывая о работе органов внутренних дел, репортеры способствуют правовой грамотности и популяризации службы. В связи с чем в ратуше была отмечена и деятельность СМИ, а именно
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Минская милиция - авангард органов внутренних дел! Сегодня они работают с колоссальной нагрузкой, однако достойно справляются с поставленными задачами. И накануне...
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