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Прямую линию проведет председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович
27.02.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПродолжают работу прямые телефонные линии. Сегодня на связь с белорусами выйдет председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович. Номер телефона на вашем экране. Звонки принимаются с 10:00 до 12:00.
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Прямую линию проведет председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович
Продолжают работу прямые телефонные линии. Сегодня на связь с белорусами выйдет председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке,...
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