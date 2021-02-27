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Патриоты Беларуси сегодня отправятся на традиционный автопробег "За единую Беларусь!"
27.02.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСпорт объединяет! Патриоты Беларуси сегодня отправятся на традиционный автопробег. Стартует колонна "За единую Беларусь!" в 11:00 с аквапарка "Лебяжий". Присоединиться может каждый. Участники посетят МЗКТ и МАЗ, выставку техники и цеха производства самых современных тягачей, а также увидят один из самых мощных спортивных грузовиков в мире.
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Спорт объединяет! Патриоты Беларуси сегодня отправятся на традиционный автопробег. Стартует колонна "За единую Беларусь!" в 11:00 с аквапарка "Лебяжий"....
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