Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Патриоты Беларуси сегодня отправятся на традиционный автопробег "За единую Беларусь!" Спорт объединяет! Патриоты Беларуси сегодня отправятся на традиционный автопробег. Стартует колонна "За единую Беларусь!" в 11:00 с аквапарка "Лебяжий"....

Спорт объединяет! Патриоты Беларуси сегодня отправятся на традиционный автопробег. Стартует колонна "За единую Беларусь!" в 11:00 с аквапарка "Лебяжий". Присоединиться может каждый. Участники посетят МЗКТ и МАЗ, выставку техники и цеха производства самых современных тягачей, а также увидят один из самых мощных спортивных грузовиков в мире.