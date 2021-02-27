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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так П. Сапотько: День народного единства необходим в современных условиях информационной гибридной войны По мнению экспертов, установление такого дня поспособствует с одной стороны сохранению объективной исторической памяти о знаковых событиях в жизни нашего народа...

По мнению экспертов, установление такого дня поспособствует с одной стороны сохранению объективной исторической памяти о знаковых событиях в жизни нашего народа и государства, с другой - это необходимо в современных условиях информационной гибридной войны, когда пытаются фальсифицировать и исказить исторические события.