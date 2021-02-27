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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Выбираем дату Дня народного единства вместе! Проголосовать можно на сайте Всебелорусского народного собрания Белорусы продолжают выбирать дату празднования Дня народного единства. Проголосовать можно на сайте Всебелорусского народного собрания. Предлагается два...

Белорусы продолжают выбирать дату празднования Дня народного единства.Предлагается два варианта. 17 сентября тогда в 1939 году начался освободительный поход Красной Армии, в результате которого произошло объединение Западной Беларуси и БССР. Или же 14-го ноября - в этот день (тоже в 1939-м) на внеочередной сессии Верховного Совета БССР был подписан закон о принятии Западной Беларуси в состав Белорусской Советской Социалистической Республики. Предложения отмечать этот праздник прозвучали на Всебелорусском народном собрании. Идею поддержал Глава государства и поручил правительству и Администрации Президента проработать учреждение в Беларуси Дня народного единства.