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Не такой уж и дорогой: "кукурузник" купили на аукционе в Могилеве

27.02.2021 13:07 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 фев – Sputnik. Один из шести самолетов Ан-2, купить которые мог любой желающий, продали на торгах по цене подержанной иномарки, рассказали Sputnik в могилевском филиале Института недвижимости и оценки.

"Был продан лот №3 - это самолет Ан-2, произведенный в 1985 году, за 12 744 тысяч рублей (4 890 долларов по курсу Нацбанка на сегодня - Sputnik)", - уточнила аукционист Светлана Андреенко.

Имя покупателя неизвестно. По ее словам, в скором времени должны состояться повторные торги, чтобы продать пять оставшихся "кукурузника". Самый дорогой из них стоит 63 тысячи рублей, он после модернизации, остальные четыре - 12 744 тысячи рублей (с учетом НДС). Возможно, стоимость лотов будет снижена.

Одно из сельхозпредприятий Кричевского района выставило на аукцион сразу семь самолетов Ан-2 в начале января. Во время первого аукциона 15 января купили один самолет, второй раз публичные торги прошли 26 февраля.

Ан-2 - советский легкий многоцелевой самолет,  развивает максимальную скорость 236 км/ч, используется как сельскохозяйственный, спортивный, транспортный, учебный, пассажирский биплан и состоит на вооружении ВВС многих стран. Авиаотряды сельскохозяйственной авиации долгое время были популярны и эффективны. После того, как появились современные опрыскиватели высокой проходимости, работающих не на керосине, а бензине или дизеле, самолеты канули в лету.

 
Теги: Минск
 
 
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Сельхозорганизация продает самолеты, которые стоят без дела уже несколько лет. Некоторые из них в очень хорошем состоянии.
 
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