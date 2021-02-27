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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так С 1 марта новый КОАП - меняется ответственность перед фондом соцзащиты населения До 1 марта владельцам ИП, нотариусам и адвокатам необходимо уплатить страховые взносы за прошлый год. В связи с обновлением Кодекса об административных...

До 1 марта владельцам ИП, нотариусам и адвокатам необходимо уплатить страховые взносы за прошлый год. В связи с обновлением Кодекса об административных правонарушениях неуплата повлечет за собой административную ответственность. Если в какие-либо месяцы 2020 года деятельность не проводилась, то данные периоды необходимо указать в отчетности о индивидуальных сведениях. За это время страховые взносы уплачивать не нужно.Напомним, что обязательные страховые взносы дают гарантию нанимателям на включение в страховой стаж их периода деятельности и назначении им в будущем пенсии.