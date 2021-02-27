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С 1 марта новый КОАП - меняется ответственность перед фондом соцзащиты населения
27.02.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДо 1 марта владельцам ИП, нотариусам и адвокатам необходимо уплатить страховые взносы за прошлый год. В связи с обновлением Кодекса об административных правонарушениях неуплата повлечет за собой административную ответственность. Если в какие-либо месяцы 2020 года деятельность не проводилась, то данные периоды необходимо указать в отчетности о индивидуальных сведениях. За это время страховые взносы уплачивать не нужно.
Напомним, что обязательные страховые взносы дают гарантию нанимателям на включение в страховой стаж их периода деятельности и назначении им в будущем пенсии.
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До 1 марта владельцам ИП, нотариусам и адвокатам необходимо уплатить страховые взносы за прошлый год. В связи с обновлением Кодекса об административных...
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