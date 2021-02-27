В Минском городском центре гигиены и эпидемиологии в марте изменен порядок записи на ПЦР-тесты

Источник материала: Tut.by

Записаться на проведение тестирования на COVID-19 методом ПЦР в Минском городском центре гигиены и эпидемиологии в марте можно будет только телефону. Об этом агентству «Минск-Новости» сообщили в учреждении здравоохранения.



Фото: unsplash.com

Так, запись на ПЦР-тест для выезжающих за пределы Беларуси будет осуществляться по следующим номерам телефонов: 8 (017) 319-53-29, 8 (017) 272-66-21. Звонки принимаются с понедельника по пятницу с 9:00 до 11:00, а также с 16:00 до 17:00.

С апреля электронная запись на проведение тестирования будет открываться по пятницам в 9:00 на пять рабочих дней следующей недели. Например, 2 апреля в 9:00 откроется запись на анализы с 5 по 9 апреля.