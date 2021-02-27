ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минском городском центре гигиены и эпидемиологии в марте изменен порядок записи на ПЦР-тесты

27.02.2021 15:21 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Записаться на проведение тестирования на COVID-19 методом ПЦР в Минском городском центре гигиены и эпидемиологии в марте можно будет только телефону. Об этом агентству «Минск-Новости» сообщили в учреждении здравоохранения.


Фото: unsplash.com

Так, запись на ПЦР-тест для выезжающих за пределы Беларуси будет осуществляться по следующим номерам телефонов: 8 (017) 319-53-29, 8 (017) 272-66-21. Звонки принимаются с понедельника по пятницу с 9:00 до 11:00, а также с 16:00 до 17:00.

С апреля электронная запись на проведение тестирования будет открываться по пятницам в 9:00 на пять рабочих дней следующей недели. Например, 2 апреля в 9:00 откроется запись на анализы с 5 по 9 апреля.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Записаться на проведение тестирования на COVID-19 методом ПЦР в Минском городском центре гигиены и эпидемиологии в марте можно будет только телефону.
 
Новости дня
Новости общества
 
Не такой уж и дорогой: "кукурузник" купили на аукционе в Могилеве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

26.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by