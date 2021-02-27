«Ерунда какая-то». В Могилеве продолжается суд над экс- чиновниками и директором из Бобруйска

Источник материала: Tut.by

В Могилеве по обвинению в получении взяток продолжают судить бобруйских экс-чиновников: первого зампредседателя Бобруйского горисполкома Олега Ковеля и гендиректора «Бобруйскжилкомхоза» Петра Яроша. А также предполагаемого взяткодателя — директора ОДО «Бобруйскстройстиль» Дмитрия Петровского. На очередном заседании судья заметила серьезное несоответствие между оперативной съемкой и письменными материалами дела, пишет 6tv.by.



Фото: Владимир Лапцевич, 6tv.by

Напомним, что действия экс-первого зампредседателя Бобруйского горисполкома Олега Ковеля и экс-гендиректора «Бобруйскжилкомхоза» Петра Яроша квалифицировали по ч. 3 ст. 430 УК (получение взятки). Директора ОДО «Бобруйскстройстиль» Дмитрия Петровского обвиняют в даче взятки.

Есть информация о том, что в данном деле — около 30 эпизодов преступной деятельности. Следователи КГБ обвинили Ковеля и Яроша в том, что они получали деньги от Петровского, чтобы лоббировать его интересы в получении «Бобруйскстройстилем» заказов на ремонтно-строительные работы по госпрограмме, а также своевременную оплату выполненных работ.

Слушание началось в суде Октябрьского района Могилева в июне 2020 года. Обвиняемые находятся под домашним арестом.

Во время заседания 26 февраля суд выявил несоответствие видео, сделанного оперативной съемкой, письменным материалам дела. Гособвинитель огласил материалы дела, в которых шла речь об эпизодах взяток, вменяемых Петру Ярошу. К письменным документам были приложены компакт-диски с видеозаписями со скрытых камер оперативного наблюдения. Согласно описаниям, Петровский передавал Ярошу конфеты, однако на видео этого видно не было. Также в материалах дела указывается, что конфеты были переданы по просьбе Яроша, однако это никак не подтверждается разговором на видео, который изобилует матерными словами.

Петр Ярош указывал, что у него с Петровским в 2018 — 2019 годах были дружеские отношения, поэтому нет ничего удивительного в том, что он принимал от него какие-то подарки. Но подарки эти, по словам экс-главы «Бобруйскжилкомхоза», никак не могли быть оплатой за какие-то услуги.

Смех в зале вызвали строчки в протоколе, согласно которым фигурант якобы пересчитывает полученные деньги и слышен шелест этих пересчитываемых купюр. Однако на видео нет ничего подобного и не слышно чего-то похожего на те звуки, которые услышали представители следственных органов.

«Вообще ерунда какая-то», — отреагировала на это ведущая процесс судья Наталья Крашкина.

Она также высказала непонимание и некоторыми другими моментами в материалах дела. «Обвинение предоставляет доказательство, но я не понимаю, к чему оно относится», — сказала Крашкина. Представитель гособвинения затруднился прояснить ситуацию.

В свою очередь Петровский утверждал, что передаваемое Ярошу было платой за услуги.