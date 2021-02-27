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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На традиционный автопробег собрала белорусов сегодня акция "За единую Беларусь!" На традиционный автопробег собрала белорусов сегодня акция "За единую Беларусь!". Такие встречи уже давно стали национальным трендом. Провести свой выходной...

На традиционный автопробег собрала белорусов сегодня акция "За единую Беларусь!". Такие встречи уже давно стали национальным трендом.Провести свой выходной ярко и насыщенно приезжают многие. Вместе собираются как минчане, так и гости столицы. Колонна из нескольких десятков автомобилей стартовала от аквапарка "Лебяжий" и проехали по проспекту Победителей. После участники автопробега посетили Минский завод колесных тягачей. Для них подготовили выставку техники и визит в цех производства. Среди экспонатов - один из самых длинных в мире тягачей, который в свое время трудился на космодроме "Байконур".В эти минуты участники знакомятся с техникой на МАЗе. Гости увидели один из самых мощных грузовиков в мире, поучаствовали в викторине с розыгрышем призов, а также встретились с командой "МАЗ-СПОРТавто", которая неоднократно взбиралась на пьедестал престижного международного ралли "Дакар".