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На традиционный автопробег собрала белорусов сегодня акция "За единую Беларусь!"
27.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНа традиционный автопробег собрала белорусов сегодня акция "За единую Беларусь!". Такие встречи уже давно стали национальным трендом.
Провести свой выходной ярко и насыщенно приезжают многие. Вместе собираются как минчане, так и гости столицы. Колонна из нескольких десятков автомобилей стартовала от аквапарка "Лебяжий" и проехали по проспекту Победителей. После участники автопробега посетили Минский завод колесных тягачей. Для них подготовили выставку техники и визит в цех производства. Среди экспонатов - один из самых длинных в мире тягачей, который в свое время трудился на космодроме "Байконур".
В эти минуты участники знакомятся с техникой на МАЗе. Гости увидели один из самых мощных грузовиков в мире, поучаствовали в викторине с розыгрышем призов, а также встретились с командой "МАЗ-СПОРТавто", которая неоднократно взбиралась на пьедестал престижного международного ралли "Дакар".
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На традиционный автопробег собрала белорусов сегодня акция "За единую Беларусь!". Такие встречи уже давно стали национальным трендом. Провести свой выходной...
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