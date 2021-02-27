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МИД Беларуси осудил намерения провести акцию памяти в честь так называемых проклятых солдат в польской Гайновке

27.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

"Позиция по этой святой для нас теме неоднократно озвучивалась и остается неизменной. Праворадикальные мероприятия в местах компактного проживания этнических белорусов в Польше - это открытое, циничное оскорбление памяти жертв банд "проклятых солдат", неприкрытое потворствование героизации нацизма", - говорится в заявлении нашего внешнеполитического ведомства. 

МИД Беларуси осудил намерения провести акцию памяти в честь так называемых проклятых солдат в польской Гайновке


Заявление МИД Беларуси в связи с праворадикальным маршем в польской Гайновке 

Один из так называемых героев (как их пытаются подать участники маршей в Гайновке), а по сути военный преступник Ромуальд Райс по кличке Бурый 75 лет назад руководил кровавым рейдом в населенных белорусами деревнях. Им убиты и покалечены сотни наших граждан. Несколько деревень были сожжены вместе с жителями. Совершенные тогда преступления шокируют своей жестокостью. Таким деяниям нет и не может быть прощения, а тем более - оправдания.  

МИД Беларуси осудил намерения провести акцию памяти в честь так называемых проклятых солдат в польской Гайновке


В белорусском внешнеполитическом ведомстве обратили внимание, что в соседней стране стал обыденным явлением рост неонацизма, регулярные праворадикальные акции и акты вандализма в отношении памятников тем, кто освобождал Европу от "коричневой чумы". На фоне многолетнего попустительства польских властей по отношению к праворадикальным маршам в Гайновке особенно карикатурно выглядят попытки Польши апеллировать к соблюдению прав человека в Беларуси и лоббировать в ее отношении санкционные меры. В МИДе заявили, что  принципиальная позиция Беларуси по этому вопросу  будет доведена до руководства польского посольства в Минске

 
Теги: Минск
 
 
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