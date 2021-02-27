Двух минчан осудили на три года «химии» за инсталляцию с фото Кочановой и Кубракова

Источник материала: Tut.by

В суде Октябрьского района Минска рассмотрели уголовное дело Дениса Заянчевского и Максима Татьянка. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».



Фото той самой инсталляции

Мужчины обвиняются по ч. 2 ст. 339 УК (Злостное хулиганства) и ст. 369 УК (Оскорбление представителя власти): ночью с 20 на 21 ноября на одной из улиц в районе «Института культуры» в Минске сделали инсталляцию в виде чучел с фотографиями главы Совета Республики Натальи Кочановой и министра внутренних дел Ивана Кубракова, а также омоновца в балаклаве на фоне бело-красно-белого флага.

Оба обвиняемых до суда находились под стражей. Дело рассматривал судья Александр Руденко.

Согласно обвинению, группа людей, в составе которой были Заянчевский и Татьянок, с 20 на 21 ноября 2020 года на переулке Полоцком в районе Института культуры установила чучела с фотографиями чиновников и сотрудника МВД и тем самым выразила пренебрежение к обществу, а также умышленно и с особым цинизмом унизила честь и достоинство должностных лиц. Такие действия были квалифицированы следователями как злостное хулиганство.

Дениса и Максима задержали на следующий день после акции — 22 ноября. Татьянка отпустили под подписку о невыезде, но через три недели задержали снова и отправили в СИЗО Жодино.

В суде Денис Заянчевский вину признал полностью, Максим Татьянок — частично. Татьянок не отрицал, что присутствовал на месте инсталляции, но не признал, что хотел кого-либо оскорбить или унизить.

Во время допроса Заянчевский сказал, что увидел в районном закрытом телеграм-чате призыв к организации цепочки с чучелами и решил поучаствовать. Он также взял с собой форму для чучела, которая осталась у него после службы во внутренних войсках. С Максимом Татьянком виделись несколько раз на дворовых чаепитиях. Остальных людей, которые устанавливали инсталляцию, он не помнит и не знает тех, кто выкладывал фото в сеть. Денис говорил суду, что лично он участвовал в той акции, чтобы выразить поддержку людям, арестованным в августе и сентябре по политическим мотивам.

У Заянчевского месяц назад родился ребенок, которого он не видел до сих пор.

Максим Татьянок во время допроса рассказал, что ему как работнику рекламного агентства было интересно поучаствовать в создании инсталляции, получить опыт. В тот вечер он помог сделать чучела и пошел на дорогу следить за машинами, передавал информацию Заянчевскому. Затем сфотографировал инсталляцию, пошел домой и там выложил фото в закрытый чат. На суде сказал, что политикой он не интересуется.

Во время изучения материалов дела судья озвучил, что во время обыска у Заянчевского был изъят мобильный телефон и два ноутбука. При изучении телефона выяснилось, что он подписан на множество оппозиционных телеграм-каналов и дворовых чатов, также там нашли множество фото с бело-красно-белой символикой и несколько фото инсталляции.

У Татьянка при обыске тоже изъяли телефон и ноутбук — и тоже нашли множество чатов и переписок с дворовыми активистами насчет локальных акций.

Во время прений прокурор запросил для каждого из обвиняемых по три года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. 26 февраля судья Александр Руденко огласил именно такой приговор. Дениса Заянчевского и Максима Татьянка выпустили из-под стражи в зале суда.