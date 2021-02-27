Затопит ли Гомель этой весной? Что по этому поводу думают специалисты

Источник материала: Tut.by

Обильные осадки во второй половине зимы уже создали трудности для жителей Гомеля и коммунальников. А что будет, когда весь этот снег растает? Разбирались журналисты местного ресурса «Сильные Новости».



Гомель, 2013 год

Во второй половине января — феврале этого года начались сильные снегопады, от которых за последние несколько лет мы уже успели отвыкнуть. Говорят, что количество осадков, выпавших тогда только за одну декаду, превысило месячную норму. Глядя на огромные груды снега и льда, многие наверняка задавались вопросом: стоит ли ждать в этом году «потопа»?



Гомель, 2013 год

Весенние подтопления не являются для Гомеля чем-то из ряда вон выходящим. Периодически после вскрытия льда Сож разливается слишком широко. Чаще всего затоплению у нас подвергаются «Монастырек», Якубовка, Новобелица и некоторые другие городские районы.

Что касается нынешнего Новобелицкого района и деревни Якубовка, то они построены в пойме Сожа. Граф Николай Румянцев, по инициативе которого уездный центр был перенесен из Гомеля в специально возведенную Ново-Белицу, видно, не консультировался при этом с экспертами по гидрологии. Городское предместье «Монастырек» на пониженной части правобережья также застраивалось при царе городской беднотой без всякого проекта и заключения городского архитектора. Самострой в этой пониженной части правобережья продолжался и в советское время.



Гомель, 2013 год

В 1920-е годы вышедшая из берегов река грозила уничтожением недавно построенной здесь Гомельской электростанции. Во время работ по спасению электростанции погибло несколько рабочих. По воспоминаниям жителей, в 50-е годы Новобелицкий район накрыло такое сильное наводнение, что по улицам плавали гробы с размытого кладбища.

В 1999 году Гомельская область сильно пострадала от наводнения. Серьезное подтопление было в Житковичском районе, где, по свидетельству очевидцев, при ликвидации последствий использовали даже БТРы. В спасательных работах участвовали структуры гражданской обороны, которой в то время придавалось большое значение.

Весенней ночью 2006 года внезапно поднявшиеся сожские воды буквально хлынули в «Монастырек», осевшая дамба не смогла их удержать. Многие дома тогда были залиты водой, жителей эвакуировало МЧС. По некоторым улицам этого района людям приходилось плавать на лодках, словно в Венеции.

— Моя бабушка Валентина Макаровна, в девичестве — Пастухова, родилась в Монастырьке в 1912 году. По легенде, земельные наделы здесь получили после освобождения от крепостного права гомельские крестьяне, работавшие при монастыре. Бабушка и отец рассказывали, что ранее вода часто заливала район, но плавно сходила. А вот после сооружения дамбы последняя не всегда могла сдержать прибывавшую воду, зато препятствовала ее оттоку, — рассказывает гомельчанин Сергей Муравко. — Я сам помню наводнение где-то в начале 1970-х, когда коз и прочую домашнюю живность приходилось поднимать на чердак. В 90-е годы здесь стали строить себе коттеджи «крутые», район ведь находится в самом центре города. Пригоняли много техники из ПМК, делали отсыпки в надежде, что вода их обойдет. Да не тут-то было, их заливало, как и простых смертных. Во время наводнений много домов в «Монастыре» сгорело — «коротила» проводка. Часто горели и те дома, где все, включая электроприборы, было сделано «по богатому». Доходило до трагикомичного: к месту пожара боевым расчетам МЧС приходилось добираться на лодках.



Улица Ленинградская, 1970 год

Последнее крупное наводнение случилось в Гомеле весной 2013 года и было вызвано ураганом «Хавьер». Кроме большого количества снега, принесенного циклоном, в Гомельской области прошли тогда и дожди, что вызвало подтопления в ряде районов.

В Гомеле вода прибывала тогда по 30 см в сутки и поднялась на метр выше критической отметки. Последствия «Хавьера» затопили улицу Полевую и автобусную остановку на ней, а волны Сожа в апреле 2013 года плескались прямо по парковой набережной. Циклон залил тогда и деревню Плесы.



Гомель, 2013 год

Говорят, что до строительства микрорайона «Мельников луг», возведенного на гидронамывной подушке, весенний разлив Сожа доходил порой до границ «Старого Аэродрома». По словам старожилов, в довоенное время подростки из Старой Волотовы на плотах переплывали залитое половодьем «Бурое болото» и кричали дразнилки сверстникам с «Забега»: «Гомельские блатачи, сюда носа не точи».



Гомель, 2013 год

А чего следует ожидать от природной стихии в этом году и «точить» ли носы своих лодок жителям районов с повышенной затопляемостью? С этим вопросом «Сильные Новости» обратились к специалистам.

— На сегодняшний день на реках Гомельской области преобладает неполный ледостав. Лед стоит, но имеются полыньи, в среднем 0,1−0,2 к общей площади. Средняя толщина льда на реках от 14 до 33 сантиметров, на Соже — 28 см (на 25 февраля. — Прим. СН), — сообщили в филиале «Гомельоблгидромет». — На Днепре 24 февраля лед был 30−36 см, толщина ледяного покрова у Жлобина — 29 см. Что касается уровня воды, то тут картина достаточно противоречивая: наблюдается и подъем, и спад. Ранее при теплой погоде был зимний паводок, с наступлением холодов началось понижение уровня воды. В Гомеле с 16 февраля мы фиксируем понижение. Но сейчас начинается потепление, и можно ожидать прибытия вод. Колебания уровня воды пока незначительные — от −5 до +5.

С изменением погодных условий меняются и некоторые внешние характеристики ледяного покрытия. Выпавший в январе-феврале снег дал льду дополнительную толщину. Сейчас же некоторые участки замерзших рек покрыты так называемой «снежницей» — кашицей из воды и снега, или настом.



Гомель, 2013 год

Каков будет прогноз на разлив в этом году, пока сказать трудно. Гидрометеорологи утверждают, что это зависит от многих факторов: количества осадков, повышения температуры и многого другого. Например, если плюсовая температура днем будет чередоваться с ночными заморозками, то снег и лед будут постепенно «вымораживаться», и резкого подъема воды не произойдет. Если же наступит резкое и продолжительное потепление с плюсовой температурой по ночам, то картина будет иной.

— Пока уровень воды не критический и до половодья явно не дотягивает. Во время нынешнего зимнего паводка вода выходила на пойму на Березине. Сейчас выход воды на пойму наблюдается только на Днепре у Лоева, также прогнозируется подтопление поймы у села Черничи Житковичского района, — говорят специалисты. — Пока нет критической ситуации, но в случае дружного вскрытия рек и больших осадков все может измениться. Однозначно можно сказать, что половодье этой весной будет больше, чем в последние годы. Что касается вскрытия рек, то более точный прогноз будет в начале марта. Пока похоже, что оно может произойти несколько позже, чем обычно. За пару дней даже сильного тепла, которое нам дают прогнозы погоды, реки не вскроются. Но если теплая погода установится надолго, то ситуация может поменяться.



Гомель, 2013 год

Кроме количества осадков и перепадов температур, на ситуацию могут влиять и другие факторы. К локальным колебаниям уровня воды могут привести ледяные заторы, особенно в излучинах и у мостов. Свою роль играет и промерзания почвы: если грунт выморозило глубоко, то стоки с него в реку будут больше, и наоборот. На режим водосбора влияет и не вывезенный вовремя снег, и строительство домов в прибрежной зоне.

Вреден или полезен большой паводок в целом? Специалисты говорят, что в последнее время отмечается серьезное снижение грунтовых вод, плохая ситуация сложилась на малых реках. Несколько лет подряд у нас был существенный недобор осадков. Все это связано с глобальными изменениями климата. Поэтому обильный, но не катастрофический, разлив рек нам все же нужен.

«Половодье мы переживем, а без воды — мы никто», — говорят гидрометеорологи.



Гомель, 2013 год

После урагана «Хавьер» и наводнения в 2013 году в районе деревни Плесы построена защитная дамба. Реконструкция прошла и на дамбе в районе «Монастырька».

Сейчас специалисты Гомельского филиала «Белгидромета» проводят постоянный мониторинг ситуации на реках, в том числе и выезжая на места. К сожалению, количество стационарных постов метеорологов в последнее время сокращается.