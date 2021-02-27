Пограничники и таможенники определили очередность контроля на границе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 фев – Sputnik. ГПК и ГТК утвердили последовательность прохождения контроля на границе, совместное постановление опубликовано в субботу на Национальном правовом интернет-портале.

В автодорожных пунктах пропуска на въезд в страну потребуется пройти сначала пограничный контроль, затем - санитарно-карантинный, ветеринарный, карантинный фитосанитарный контроль, автомобильный и, наконец, таможенный контроль.

В пунктах пропуска на железнодорожных станциях, аэропортах и речных портах порядок прохождения контроля такой же, за исключением автомобильного.

На выезде из страны последовательность проверки для автомобилистов несколько иная: сначала нужно пройти автомобильный контроль, затем ветеринарный, таможенный, санитарно-карантинный и пограничный.

В постановлении отмечается, что Госпогранкомитет и и Государственный таможенный комитет могут менять последовательность контроля в случае аварий, стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций, реконструкции и ремонта в пунктах пропуска.