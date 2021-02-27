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Защитник Бабарико и Колесниковой подал жалобу в суд на лишение его лицензии - но ему отказали
27.02.2021 18:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
16 октября 2020 года было прекращено действие лицензии адвоката Александра Пыльченко, который защищал Виктора Бабарико и Марию Колесникову. Причиной стал комментарий адвоката TUT.BY, где тот рассказал, какие действия может предпринять генеральный прокурор в связи с появившимися в СМИ видео и свидетельствам избиений людей 9−12 августа в изоляторах и отделениях милиции. Попытки обжаловать прекращение лицензии в районном суде были безуспешны, однако и Мингорсуд оставил решение в силе.
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Отметим, что начиная с 10 августа TUT.BY неоднократно обращался в МВД, Генеральную прокуратуру и Следственный комитет с запросом о комментарии о действиях силовиков относительно мирных демонстрантов, однако внятных пояснений со стороны правоохранительных органов не было, анонсированная пресс-службой МВД пресс-конференция с участием начальника минской милиции (на тот момент им был Иван Кубраков, который позже стал министром МВД) в итоге так и не состоялась.
Александр Пыльченко в том своем комментарии пояснил, что генпрокурор должен возбудить уголовные дела по фактам избиения мирных граждан, жестокого и бесчеловечного обращения с задержанными. Юрист также отметил, что Генпрокуратура должна отстранить от занимаемых должностей на время проверки министра внутренних дел, его заместителей и начальника ИВС до установления их причастности или непричастности к произошедшему.
Спустя два месяца на публикацию отреагировали в Минской коллегии адвокатов: дисциплинарная комиссия рассмотрела ситуацию — и нарушений со стороны Пыльченко не выявила.
Однако у Министерства юстиции иная точка зрения: там считают, что Александр Владимирович «допустил в СМИ некомпетентные комментарии и фактически призывал к противоправным действиям, в том числе к „блокированию и разоружению воинских подразделений“». Как результат, 16 октября 2020 года Квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности при Министерстве юстиции
Александр Пыльченко попытался обжаловать решение в суде Московского района, но безрезультатно. Тогда он обратился в Минский городской суд. Отметим, что в его защиту выступили не только белорусские, но также американские и европейские коллеги.
На заседании по рассмотрению кассационной жалобы в качестве представителя общественности выступил известный юрист и правозащитник, в прошлом — судья и адвокат Гарри Погоняйло.
— Сегодня мы имеем ни государства, ни закона, ни порядка, — заявил он в суде. — В этих условиях, тем не менее, единственным независимым органом, который продолжает оказывать юридическую помощь гражданам, является относительно независимая адвокатура, и ее пытаются уничтожить. Меня допустили в качестве представителя общественности на заседание Квалификационной комиссии — но нашли ли вы об этом хоть одно упоминание в материалах дела? Может быть, вы нашли там наши доводы на 20 страницах? Их там нет. Ни на один наш аргумент ссылки в решении нет. Это полное игнорирование закона. Министерство юстиции не не вправе подменять собой органы адвокатского самоуправления при рассмотрении дисциплинарных дел (дисциплинарная комиссия, напомним, нарушений в действиях Пыльченко не усмотрела. — Прим. TUT.BY).
Сам Александр Пыльченко в суде заявил, что всего лишь дал комментарий СМИ, разъяснял нормы закона. Высказывать мнение может каждый — это гарантировано Конституцией.
— Я по существу не сказал ничего нового, никого не оскорбил и не обидел. Комментарий вполне законный и обоснованный, — пояснил Александр Владимирович. — Я считаю, что своей деятельностью авторитет адвокатуры поднял. Мы, адвокаты, изначально против насилия, особенно когда бездействие компетентных органов парализует общество.
По последним данным, в правоохранительные органы поступило свыше 4 тысяч заявлений граждан, которые заявили о насилии со стороны силовиков.
Более чем через полгода с момента начала протестов все еще неизвестно ни об одном уголовном деле по данным фактам.
Межведомственная комиссия по проверке фактов издевательства и жестокого обращения во время задержания граждан о своей деятельности ничего не сообщает.
Попытки TUT.BY узнать хоть какие-то подробности о ее деятельности в Генеральной прокуратуре и у единственного представленного там депутата парламента Александра Дубова ничем не закончились.
Минский городской суд отказал в удовлетворении жалобы Александра Пыльченко.
Он вправе обратиться в Верховный суд.
В 2020 году была также прекращена лицензия адвоката Юлии Леванчук, известна
В 2021 году практика прекращений лицензий продолжилась: 19 февраля такое решение принято в отношении адвокатов
По имеющейся у TUT.BY информации, на март запланирована следующая серия заседаний комиссий по вопросам деятельности адвокатов.
В июле 2020 года председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов Виктор Чайчиц
— Не было и не будет ни одного случая, чтобы адвокат к нам обратился, а мы его не защитили. Мы будем защищать каждого адвоката. Но от них мы требуем, чтобы они работали профессионально, в строгом соответствии с законом, не давали поводов, чтобы их в чем-либо упрекнули.
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На март запланирована следующая серия заседаний комиссий по вопросам деятельности адвокатов.
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