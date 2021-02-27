|
Витебская лыжня - 2021
27.02.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЛыжная эстафета, соревнования по перетягиванию каната, армреслингу, гиревому спорту - в Городке Витебской области проходит большой спортивный праздник. Он объединил все районы Витебской области. На старт вышли представители власти, трудовые коллективы, студенты, учащиеся. Поддержать участников соревнований приехали сотни болельщиков.
Владимир Пашукевич, участник областного спортивного праздника "Витебская лыжня - 2021": "Это развивает патриотизм, любовь не только к спорту - к стране, к Родине. Надо уметь не только работать, но надо уметь культурно красиво отдыхать. Добиваться достижений и в работе, и в спорте".
Кристина Москаленко, участник областного спортивного праздника "Витебская лыжня - 2021": "Здорово, что в этом году выдалась зима. И у нас есть снег, есть возможность покататься на лыжах. Приятно поучаствовать в таких соревнованиях, хотелось бы занять достойные места".
Александр Христофоров, участник областного спортивного праздника "Витебская лыжня - 2021": "Трасса очень хорошая. Здесь в Городке работают профессиональные люди, которые по традиции знают о лыжах все. Поэтому, трасса - высший уровень!".
На открытой площадке звучит музыка, развернута торговля, работает полевая кухня, открыты пункты проката инвентаря.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лыжная эстафета, соревнования по перетягиванию каната, армреслингу, гиревому спорту - в Городке Витебской области проходит большой спортивный праздник. Он...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)