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В Могилеве все-таки провели городскую лыжню. Смотрите, как это было

27.02.2021 21:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Городской зимний спортивный праздник «Могилевская лыжня — 2021» все же прошел в Печерском лесопарке сегодня, 27 февраля. Перенос соревнований в третий раз сработал: было довольно тепло, но снег еще не весь растаял. Участников соревнований кормили кашей и чаем из полевой кухни.


Фото: Роман Руцкий, Mogilevnews.by

В «Могилевской лыжне» приняли участие команды предприятий и организаций, учреждений высшего, среднего, специального и профессионально-технического образования, областного центра, в том числе дети, мужчины и женщины в возрасте от 10 до 60 лет и старше, сообщает Mogilevnews.by.








Победителей и призеров наградили медалями и дипломами отдела спорта и туризма Могилевского горисполкома. Также гостей и участников мероприятия угостили солдатской кашей и чаем.


Фото: Павел Савельев, «Веснік Магілёва»





Дети соревновались в лыжных гонках на дистанции 1 км, подростки и взрослые — на дистанциях 2 и 3 км.

 
 
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Участникам лыжни раздавали кашу и чай из полевой кухни.
 
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