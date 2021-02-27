В Могилеве все-таки провели городскую лыжню. Смотрите, как это было

Источник материала: Tut.by

Городской зимний спортивный праздник «Могилевская лыжня — 2021» все же прошел в Печерском лесопарке сегодня, 27 февраля. Перенос соревнований в третий раз сработал: было довольно тепло, но снег еще не весь растаял. Участников соревнований кормили кашей и чаем из полевой кухни.



Фото: Роман Руцкий, Mogilevnews.by

В «Могилевской лыжне» приняли участие команды предприятий и организаций, учреждений высшего, среднего, специального и профессионально-технического образования, областного центра, в том числе дети, мужчины и женщины в возрасте от 10 до 60 лет и старше, сообщает Mogilevnews.by.





























Победителей и призеров наградили медалями и дипломами отдела спорта и туризма Могилевского горисполкома. Также гостей и участников мероприятия угостили солдатской кашей и чаем.



Фото: Павел Савельев, «Веснік Магілёва»

















Дети соревновались в лыжных гонках на дистанции 1 км, подростки и взрослые — на дистанциях 2 и 3 км.