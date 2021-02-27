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Григорий Рапота о союзных проектах в воскресенье вечером в программе "Главный эфир"
27.02.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНекоторые сегодня забывают, что именно дружба народов, когда в одном строю стояли белорусы, россияне, украинцы и другие страны, обеспечила победу в Великой Отечественной войне и подвела черту под самой большой трагедией минувшего века.
Сегодня в Беларуси отдельные персоны придают понятию «интеграция» устрашающий смыслВнушая гражданам, что Беларусь может стать частью России и потерять свой суверенитет. Таким мнением с нашим телеканалом поделился Государственный секретарь Союзного государства
Григорий Рапота, Государственный секретарь Союзного государства: "Мне кажется, что Союзное государство, его институт в течение своего существования такую полезность доказали. Достаточно упомянуть решения, воплощенные в жизнь, касающиеся свободы передвижения граждан на территории друг друга. Возможность поступать на любую работу, возможность социального, медицинского страхования на территории друг друга. Решено огромное количество вопросов, которые делают жизнь россиян комфортной в Беларуси, а белорусов комфортной в России. Чтобы не чувствовали друг у друга себя иностранцами".
О союзных проектах - в "Главном эфире"Также об отмене роуминга, новых медицинских разработках и о том, как COVID повлиял на жизнь белорусов и россиян - смотрите в интервью Государственного секретаря Союзного государства Григория Рапоты в воскресенье вечером в
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Некоторые сегодня забывают, что именно дружба народов, когда в одном строю стояли белорусы, россияне, украинцы и другие страны, обеспечила победу в Великой...
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