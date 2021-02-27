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Григорий Рапота о союзных проектах в воскресенье вечером в программе "Главный эфир"

27.02.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Некоторые сегодня забывают, что именно дружба народов, когда в одном строю стояли  белорусы, россияне, украинцы и другие страны,  обеспечила победу в Великой Отечественной войне и подвела черту под самой большой трагедией минувшего века.

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Внушая гражданам, что Беларусь может стать частью России и потерять свой суверенитет. Таким мнением с нашим телеканалом поделился   Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота. По его словам,  каждая встреча лидеров - это своеобразный толчок для подобных разговоров. Но к такому информационному фону нужно относиться спокойно. И здесь своей работой и результатами в рамках Союзного государства надо показывать полезность интеграционных процессов, в первую очередь - для народов двух стран.  

Григорий Рапота, Государственный секретарь Союзного государства: "Мне кажется, что Союзное государство, его институт в течение своего существования такую полезность доказали. Достаточно упомянуть решения, воплощенные в жизнь, касающиеся свободы передвижения граждан на территории друг друга. Возможность поступать на любую работу, возможность социального, медицинского страхования на территории друг друга. Решено огромное количество вопросов, которые делают жизнь россиян комфортной в Беларуси, а белорусов комфортной в России. Чтобы не чувствовали друг у друга себя иностранцами". 

О союзных проектах - в "Главном эфире"

Также об отмене роуминга, новых медицинских разработках и о том, как COVID повлиял на жизнь белорусов и россиян - смотрите в интервью Государственного секретаря Союзного государства Григория Рапоты в воскресенье вечером в программе "Главный эфир". 

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Некоторые сегодня забывают, что именно дружба народов, когда в одном строю стояли  белорусы, россияне, украинцы и другие страны,  обеспечила победу в Великой...
 
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