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Сегодня в Беларуси отдельные персоны придают понятию «интеграция» устрашающий смысл

О союзных проектах - в "Главном эфире"

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Григорий Рапота о союзных проектах в воскресенье вечером в программе "Главный эфир" Некоторые сегодня забывают, что именно дружба народов, когда в одном строю стояли белорусы, россияне, украинцы и другие страны, обеспечила победу в Великой...

Некоторые сегодня забывают, что именно дружба народов, когда в одном строю стояли белорусы, россияне, украинцы и другие страны, обеспечила победу в Великой Отечественной войне и подвела черту под самой большой трагедией минувшего века.Внушая гражданам, что Беларусь может стать частью России и потерять свой суверенитет. Таким мнением с нашим телеканалом поделился Государственный секретарь Союзного государства. По его словам, каждая встреча лидеров - это своеобразный толчок для подобных разговоров. Но к такому информационному фону нужно относиться спокойно. И здесь своей работой и результатами в рамках Союзного государства надо показывать полезность интеграционных процессов, в первую очередь - для народов двух стран.Также об отмене роуминга, новых медицинских разработках и о том, как COVID повлиял на жизнь белорусов и россиян - смотрите в интервью Государственного секретаря Союзного государства Григория Рапоты в воскресенье вечером в