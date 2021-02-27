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Национальный тренд в красно-зеленых тонах: автопробег "За единую Беларусь!" вновь объединил патриотов
27.02.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Колонна из нескольких десятков машин этим утром стартовала от аквапарка "Лебяжий" и проехала по улицам МинскаНа место сбора приезжали как минчане, так и гости столицы. Колонна из нескольких десятков автомобилей с государственными флагами стартовала с парковки возле аквапарка "Лебяжий". Сегодня в программе - экскурсии на крупных предприятиях Минска, а также развлекательные мероприятия.
Первая остановка на маршруте автопробега - Минский завод колесных тягачей
Здесь участников патриотической акции ожидала не только выставка техники, но и визит в цех производства. Кстати, среди экспонатов - один из самых длинных в мире тягачей, который в свое время трудился на космодроме "Байконур".
Алексей Римашевский, генеральный директор ОАО "МЗКТ": "Я считаю, наиболее яркое такое патриотическое мероприятие за последнее время в Беларуси, которое происходит. Вот эти еженедельные автопробеги патриотической направленности, которые показывают исторические места, промышленные предприятия, они показывают достижения нашей страны, продвигают бренд Беларуси в медиапространстве. Я считаю, что это очень полезно, своевременно, и это надо положить на постоянную основу".
Конечной точкой автопробега стала легенда отечественного машиностроения - Минский автомобильный завод
Участникам акции продемонстрировали один из самых мощных грузовиков в мире. Ярким финалом субботнего автопробега стала встреча с командой "МазСпортАвто", которая неоднократно взбиралась на пьедестал престижного международного ралли "Дакар".
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Национальный тренд в красно-зеленых тонах: автопробег "За единую Беларусь!" вновь объединил патриотов
Автопробег "За единую Беларусь!" продолжает колесить по стране. Такие встречи стали национальным трендом, окрашенным в цвета государственной символики и...
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