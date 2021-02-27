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Колонна из нескольких десятков машин этим утром стартовала от аквапарка "Лебяжий" и проехала по улицам Минска

Первая остановка на маршруте автопробега - Минский завод колесных тягачей

Здесь участников патриотической акции ожидала не только выставка техники, но и визит в цех производства. Кстати, среди экспонатов - один из самых длинных в мире тягачей, который в свое время трудился на космодроме "Байконур".





Конечной точкой автопробега стала легенда отечественного машиностроения - Минский автомобильный завод

Участникам акции продемонстрировали один из самых мощных грузовиков в мире. Ярким финалом субботнего автопробега стала встреча с командой "МазСпортАвто", которая неоднократно взбиралась на пьедестал престижного международного ралли "Дакар".





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Национальный тренд в красно-зеленых тонах: автопробег "За единую Беларусь!" вновь объединил патриотов Автопробег "За единую Беларусь!" продолжает колесить по стране. Такие встречи стали национальным трендом, окрашенным в цвета государственной символики и...