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Национальный тренд в красно-зеленых тонах: автопробег "За единую Беларусь!" вновь объединил патриотов

27.02.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Автопробег "За единую Беларусь!" продолжает колесить по стране. Такие встречи стали национальным трендом, окрашенным в цвета государственной символики  и возможностью собственными глазами увидеть достижения нашего Отечества. 

Колонна из нескольких десятков машин этим утром стартовала от аквапарка "Лебяжий" и проехала по улицам Минска

На место сбора приезжали как минчане, так и гости столицы. Колонна из нескольких десятков автомобилей с государственными флагами стартовала с парковки возле аквапарка "Лебяжий". Сегодня в программе - экскурсии на крупных предприятиях Минска, а также развлекательные мероприятия.

Первая остановка на маршруте автопробега - Минский завод колесных тягачей

Здесь участников патриотической акции ожидала не только выставка техники, но и визит в цех производства. Кстати, среди экспонатов - один из самых длинных в мире тягачей, который в свое время трудился на космодроме "Байконур".


Алексей Римашевский, генеральный директор ОАО "МЗКТ":  "Я считаю, наиболее яркое такое патриотическое мероприятие за последнее время в Беларуси, которое происходит. Вот эти еженедельные автопробеги патриотической направленности, которые показывают исторические места, промышленные предприятия, они показывают достижения нашей страны, продвигают бренд Беларуси в медиапространстве. Я считаю, что это очень полезно, своевременно, и это надо положить на постоянную основу".

Конечной точкой автопробега стала легенда отечественного машиностроения - Минский автомобильный завод

Участникам акции продемонстрировали один из самых мощных грузовиков в мире. Ярким финалом субботнего автопробега стала встреча с командой "МазСпортАвто", которая неоднократно взбиралась на пьедестал престижного международного ралли "Дакар".

Национальный тренд в красно-зеленых тонах: автопробег "За единую Беларусь!" вновь объединил патриотов


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Теги: Минск
 
 
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