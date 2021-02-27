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"Древо познаний" - доминанта белорусского павильона на EXPO-2020 в Дубае

"Лес технологий будущего": белорусский павильон на EXPO-2020 в Дубае

Исполинское "Древо познаний" - как главное растение в "Лесу технологий будущего". Именно так звучит тема нашего павильона. Природное достояние страны задаст форму выставочной площадке, где каждый элемент - как одна большая метафора на тему. Так посетителей встретят виртуальные зубры, а внутри здания будет целый лес наших разработок и достижений в различных сферах.











Белорусский дом в Дубае строит швейцарская компания. Павильон высотой в три этажа

Презентация 4D-принтера

Владимир Кульчицкий, руководитель Центра мозга Института физиологии НАН Беларуси: "Принтер позволит непосредственно в операционной в течение часа или более, в зависимости от задач, помочь пациенту приобрести новые нейронные сети, с помощью которых восстановится контроль разнообразных функций организма".











IT-разработки презентуют на всемирной выставке в Дубае

13 фотокартин о Беларуси для EXPO-2020

Открытие белорусского павильона - 1 октября

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь готовится к масштабной самопрезентации на EXPO-2020 в Дубае Несмотря на то, что за время пандемии в мире никуда не исчезли различные противоречия, наша страна продолжает сотрудничать в области производства, науки и культуры...