Источник материала: БT

Борисовская типография использует современные технологии не только в производстве, но и в организации рабочего процесса

Уже год, как Борисовская типография имени 1 Мая использует современные технологии не только в производстве, но и в организации рабочего процесса. Есть и видеокамеры, и компьютеризированная система, объединяющая штат сотрудников и все цеха. Кому нужна помощь и кто трудится больше всех: за тем, как идет производство, руководитель наблюдает со своего рабочего места. Это удобно и для работников. Модернизация производства, акцент на качество выпускаемой продукции и повышение конкурентоспособности - это основные ориентиры развития типографии. Быть примером другим и самому себе удается. Работают в плюс.









Только за прошлый год прибыль типографии составила 146 тысяч рублей

Николай Швайбович, директор Борисовской укрупненной типографии им. 1 Мая: "То, что есть у нас на производстве, то, что мы внедрили, то, что мы движемся в том же ключе, в котором будет развиваться государство. Я думаю, что как мы будем получать положительный экономический результат, так и государство. Философия наша такая, что все наши заказчики, клиенты, партнеры не должны платить за наши потери, за наши простои, за наши недоработки. Мы их стараемся выявить и всячески исправить".











С коллективом и учащимися Борисовский средней школы № 25 встретился Александр Шипуло

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Итоги ВНС вместе с работниками предприятий и компаний подводят делегаты, побывавшие на историческом съезде Шестое Всебелорусское народное собрание уже стало свершившимся фактом истории. Оно поставило на рельсы локомотив идей, которые дали импульс к развитию абсолютно...

Шестое Всебелорусское народное собрание уже стало свершившимся фактом истории. Оно поставило на рельсы локомотив идей, которые дали импульс к развитию абсолютно всех сфер нашей жизни.От образования и медицины до экономики и промышленного сектора. И сейчас слышны отголоски народного вече. Как преуспеть, идти в ногу со временем и быть еще более продуктивными - такие вопросы сегодня обсуждаются в трудовых коллективах во всех регионах страны. Итоги ВНС вместе с работниками предприятий и компаний подводят делегаты, побывавшие на историческом съезде. О чем говорили накануне в Борисове, расскажет моя коллегаКроме того, в 2020-м предприятие запустило программу бережливого производства. Ручные станки заменили оборудованием компактным и высокотехнологичным. Это позволило сократить не только временные и материальные затраты на создание продукции, но и уменьшить площади производства. Будущее предприятия - одна из тем, которую директор типографии и делегат народного веча обсуждает на планерках с трудовым коллективом. По следам Всебелорусского народного собрания еще раз оговорить основные моменты и подвести итоги. В первую очередь - внимание людям, процесс модернизации должен проходить с сохранением кадров. И здесь есть чем гордиться: штат сотрудников стабилен уже 7 лет.От экономики к образованию.С коллективом и учащимися Борисовский средней школы № 25 встретился депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Александр Шипуло. Говорили о том, чем живут школьники, почему так важна роль семейного воспитания и как будет развиваться молодежная политика страны.Отдельная тема беседы - патриотическое воспитание подрастающего поколения и молодежи. То, что взрослые (и родители, и педагоги) могут и обязаны привить молодому поколению. За ними - будущее белорусского государства. Встречи с делегатами масштабного национального форума - отнюдь не про формальность, а про сближение и единство (в беседах нет неудобных тем). Это про веру друг в друга, про желание поделиться своими эмоциями и сфокусировать силы на совместном развитии нашей страны.