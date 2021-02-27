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Итоги ВНС вместе с работниками предприятий и компаний подводят делегаты, побывавшие на историческом съезде

27.02.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Шестое Всебелорусское народное собрание уже стало свершившимся фактом истории. Оно поставило на рельсы локомотив идей, которые дали импульс к развитию абсолютно всех сфер нашей жизни.От образования и медицины до экономики и промышленного сектора. И сейчас слышны отголоски народного вече. Как преуспеть, идти в ногу со временем и быть еще более продуктивными - такие вопросы сегодня обсуждаются в трудовых коллективах во всех регионах страны. Итоги ВНС вместе с работниками предприятий и компаний подводят делегаты, побывавшие на историческом съезде. О чем говорили накануне в Борисове, расскажет моя коллега Светлана Чернова.

Борисовская типография использует современные технологии не только в производстве, но и в организации рабочего процесса 

Уже год, как Борисовская типография имени 1 Мая использует современные технологии не только в производстве, но и в организации рабочего процесса. Есть и видеокамеры, и компьютеризированная система, объединяющая штат сотрудников и все цеха. Кому нужна помощь и кто трудится больше всех: за тем, как идет производство, руководитель наблюдает со своего рабочего места. Это удобно и для работников. Модернизация производства, акцент на качество выпускаемой продукции и повышение конкурентоспособности - это основные ориентиры развития типографии. Быть примером другим и самому себе удается. Работают в плюс.

Итоги ВНС вместе с работниками предприятий и компаний подводят делегаты, побывавшие на историческом съезде

Только за прошлый год прибыль типографии составила 146 тысяч рублей

Кроме того, в 2020-м предприятие запустило программу бережливого производства. Ручные станки заменили оборудованием компактным и высокотехнологичным. Это позволило сократить не только временные и материальные затраты на создание продукции, но и уменьшить площади производства. Будущее предприятия - одна из тем, которую директор типографии и делегат народного веча обсуждает на планерках с трудовым коллективом. По следам Всебелорусского народного собрания еще раз оговорить основные моменты и подвести итоги. В первую очередь - внимание людям, процесс модернизации должен проходить с сохранением кадров. И здесь есть чем гордиться: штат сотрудников стабилен уже 7 лет. 

Николай Швайбович, директор Борисовской укрупненной типографии им. 1 Мая: "То, что есть у нас на производстве, то, что мы внедрили, то, что мы движемся в том же ключе, в котором будет развиваться государство. Я думаю, что как мы будем получать положительный экономический результат, так и государство. Философия наша такая, что все наши заказчики, клиенты, партнеры не должны платить за наши потери, за наши простои, за наши недоработки. Мы их стараемся выявить и всячески исправить".

Итоги ВНС вместе с работниками предприятий и компаний подводят делегаты, побывавшие на историческом съезде

От экономики к образованию. 

С коллективом и учащимися Борисовский средней школы № 25 встретился Александр Шипуло 

С коллективом и учащимися Борисовский средней школы № 25 встретился депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Александр Шипуло. Говорили о том, чем живут школьники, почему так важна роль семейного воспитания и как будет развиваться молодежная политика страны.

Александр Шипуло, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Я также выступил с инициативой, чтобы и в 25 школе, если такая возможность будет представлена и мою инициативу поддержат также, я возьму класс или 2, с которым буду регулярно встречаться и объяснять им, что такое хорошо, а что такое плохо, каким путем дальше идти, помогать им сориентироваться в выборе профессии, потому что в системе образования нужно сделать усилие на профориентацию, молодой человек должен понять, каким ему дальше жизненным путем идти".

Отдельная тема беседы - патриотическое воспитание подрастающего поколения и молодежи. То, что взрослые (и родители, и педагоги) могут и обязаны привить молодому поколению. За ними - будущее белорусского государства.  Встречи с делегатами масштабного национального форума - отнюдь не про формальность, а про сближение и единство (в беседах нет неудобных тем). Это про веру друг в друга, про желание поделиться своими эмоциями и сфокусировать силы на совместном развитии нашей страны.

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Шестое Всебелорусское народное собрание уже стало свершившимся фактом истории. Оно поставило на рельсы локомотив идей, которые дали импульс к развитию абсолютно...
 
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