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Спортивный праздник "Витебская лыжня 2021" объединил более 2 тысяч человек

27.02.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Лыжная эстафета, соревнования по перетягиванию каната, армреслингу, гиревому спорту. В Городке Витебской области прошел большой спортивный праздник. Он объединил все районы Витебской области. На старт вышли 50 команд. Это представители власти, трудовые коллективы, студенты. Поддержать участников соревнований приехали сотни болельщиков. Эмоции победителей, участников и зрителей - в репортаже Марины Романовской.


Живописный уголок с лесом и озером на окраине Городка. За победами и эмоциями сюда приехали более двух тысяч человек. Семьи с детьми, молодежь, представители старшего поколения - на лыжероллерной трассе снега хватило всем.

Большой спортивный праздник в Городке объединил все районы Витебской области

На старте - трудовые коллективы, студенты, учащиеся. Подготовиться как следует к соревнованиям командам в этом году помогла морозная снежная зима.
Большинство участников знают особенности этой лыжероллерной трассы. Объект европейского уровня. Витебскую лыжню здесь проводят много лет. Есть на спортивном празднике и новички, которые изо всех сил стараются не отставать. Подбадривают и болельщики.Входной билет на спортивную площадку - праздничное настроение. Провести выходной с пользой для здоровья, встретиться с друзьями или установить личный рекорд - каждый выбрал то, что по душе. Не подвела и погода: комфортно и спортсменам, и зрителям.

Спортивный праздник "Витебская лыжня 2021" объединил более 2 тысяч человек


В программе - не только зимние виды спорта

Из Витебска до Городка на протяжении дня курсировал автобус. В маршруте - обязательная остановка рядом со спортплощадкой. Соревнования по армрестлингу, гиревому спорту, шашкам и шахматам - на "Витебской лыжне" нашлось место не только зимним видам спорта. Зрелищные старты, выступления артистов, интерактивные площадки. Главным призом и для участников, и для болельщиков стал заряд бодрости. А еще гости спортивного праздника не упустили возможность и сделали колоритные фото на память о настоящей зиме.


 
Теги: Витебск
 
 
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Лыжная эстафета, соревнования по перетягиванию каната, армреслингу, гиревому спорту. В Городке Витебской области прошел большой спортивный праздник. Он объединил...
 
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