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Тема безопасности и стабильности - ключевая на прямой телефонной линии в Совете Республики
27.02.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В целом, проблемы, с которыми обращались белорусы, были не системными, а касались конкретных жизненных ситуаций! Были и вопросы, связанные с изменениями в законодательстве. А именно - в Кодексе об образовании. Обращение своевременное. Сейчас парламентарии как раз работают
Предложили обратить внимание на переход детей из начальной школы в среднюю
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