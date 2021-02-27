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Тема безопасности и стабильности - ключевая на прямой телефонной линии в Совете Республики

27.02.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В целом, проблемы, с которыми обращались белорусы, были не системными, а касались конкретных жизненных ситуаций! Были и вопросы, связанные с изменениями в законодательстве. А именно - в Кодексе об образовании. Обращение своевременное. Сейчас парламентарии как раз работают над новой редакцией документа.

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Максимально сделать его комфортным, в том числе - с психологической точки зрения. Всего за время работы прямой линии поступило порядка полутора десятка вопросов. Белорусов также волновали вопросы пенсионного обеспечения и здравоохранения, помощи одиноким инвалидам, изменения подходов образования молодежи, земельные споры, отношения с соседями. Наиболее активны были жители Брестского и Гродненского регионов.

 
 
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В целом, проблемы, с которыми обращались белорусы, были не системными, а касались конкретных жизненных ситуаций! Были и вопросы, связанные с изменениями в...
 
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