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Сельхозпредприятие в Кричевском районе продало самолет - и выставило на торги еще пять. Вам не надо?
28.02.2021 06:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Помните,
«Был продан лот № 3 — это самолет Ан-2, произведенный в 1985 году, за 12 744 тысяч рублей», — уточнила аукционист Светлана Андреенко, отметив, что имя покупателя неизвестно.
По словам Андреенко, ожидаются повторные торги, на которые выставят оставшиеся пять оставшихся «кукурузников» — возможно, по сниженной цене. Сейчас самый дорогой из них стоит 63 тысячи рублей — он после модернизации. Остальные четыре — по 12 744 тыс. рублей, или 4890 долларов в эквиваленте (с учетом НДС) каждый.
Хозяйство «Бель» в свое время считалось в Могилевской области успешным и передовым, но было признано банкротом в 2016 году. Процедура санации закончилась в 2020 году, но у хозяйства осталось множество долгов. Еще несколько лет назад хозяйство содержало полный штат летно-технического комплекса, который обслуживал шесть самолетов Ан-2. Именно их и продают.
Кроме КСУП «Бель» Кричевского района авиаотряды сельскохозяйственной авиации в Могилевской области ранее были еще в двух хозяйствах — «Рассвете» Кировского и «Заря» Могилевского района.
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Сельхозпредприятие в Кричевском районе продало самолет - и выставило на торги еще пять. Вам не надо?
Покупатель неизвестен. Но 36-летний «кукурузник» обошелся ему почти в 5 тысяч долларов.
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