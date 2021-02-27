|
Топ-5 лучших мест для отдыха на природе Гродненщины от самого известного туриста и «выживальщика»
28.02.2021 06:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Эдвард Ародь — именно тот человек, благодаря которому Гродно стал столицей спортивного ориентирования Беларуси,
Для начала — вводная для тех, кто не знает, кто такой Эдвард Ародь и почему его опыту можно доверять.
Эдвард Станиславович родом из приграничной деревни Подворанцы рядом с Жемыславлем — там находится известная усадьба Уместовских. Природа там невероятная: холмы, лес с грибами и ягодами, слияние рек Гавьи и Клёвы, в которых водятся форель и хариус. Так что в красоте природы ориентировщик толк знает: в детстве он пропадал с друзьями на речке и в лесах.
В спорт Эдвард Ародь попал случайно. Поступил на матфак купаловского университета — со второй попытки, провалив первую и проработав год на спиртзаводе. Ребята в общежитии занимались легкой атлетикой, он к ним присоединился и уже планировал серьезно заняться атлетикой, когда знакомые девушки пригласили за компанию сходить на тренировку по спортивному ориентированию. Попробовал — понравилось.
Потом Эдвард Ародь попал на соревнования Белорусского военного округа. Студенты попросились поучаствовать вне конкурса и побегать с сильными спортсменами, ведь среди военных были члены советской сборной и мастера спорта.
— В первом забеге занял восьмое место, а на следующий день подошел один из офицеров и попросил пробежать эстафету за одного сержанта. Мы успешно выступили, военные попытались меня переманить в армию, но я остался учиться. За эстафету дали талоны на питание в армейской столовой — что еще нужно студентам? — вспоминает спортсмен.
Всего за полгода в ориентировании Эдварду удалось дойти до кандидата мастера спорта. На соревнованиях в Даугавпилсе завоевал первую медаль.
— Родители не хотели, чтобы я ехал в Латвию, потому что нужно было в деревне картошку копать, но когда увидели медаль, успокоились, — смеется ориентировщик.
С тех пор у него за плечами тысячи стартов на разных дистанциях, годы тренерства и турпоходов. Страха заблудиться в лесу не было никогда, и вообще лес не страшен, говорит Эдвард Станиславович.
— Никогда на дистанции не видел змей: все прячутся, когда слышат шум, и не нападают. Но диких животных все же видели: косуль, кабанов, лосей. А возле Рыбницы встречали зубров.
Многие спортивные специалисты, кто приезжал в Гродно, удивлялись, что здесь есть разный рельеф и красивая природа: можно готовить дистанции в исторической части Гродно, можно в Сопоцкине среди холмов, можно в пуще на Августовском канале или возле Немана в Пригодичах. Хорошие карты, разнообразие рельефа на дистанции — то, что нужно для спортивного ориентирования.
Эдвард Ародь всю жизнь занимается туризмом и ходит в походы. Так что опытный «выживальщик» в лесу составил свой топ-5 мест для отдыха на природе. Вот он:
Нужно сказать, что в свои 60 лет Эдвард Ародь остается в форме и во время походов в рамках практики студентов много лет не изменяет своей привычке и каждое утро окунается в водоем, какой бы ни была погода.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известный гродненский спортсмен Эдвард Ародь отпраздновал на днях свое 60-летие, а вскоре выйдет книга о нем.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)