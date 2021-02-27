Топ-5 лучших мест для отдыха на природе Гродненщины от самого известного туриста и «выживальщика»

Источник материала: Tut.by

Эдвард Ародь — именно тот человек, благодаря которому Гродно стал столицей спортивного ориентирования Беларуси, пишет «Вечерний Гродно». 24 февраля спортсмен отпраздновал 60-летие, а 2 марта в Гродно презентуют книгу о нем. И вот вам топ-5 мест для отдыха на природе от самого известного туриста и «выживальщика» Гродненщины. Все же весна близко, а к турпоходам нужно готовиться заранее.





Для начала — вводная для тех, кто не знает, кто такой Эдвард Ародь и почему его опыту можно доверять.

Эдвард Станиславович родом из приграничной деревни Подворанцы рядом с Жемыславлем — там находится известная усадьба Уместовских. Природа там невероятная: холмы, лес с грибами и ягодами, слияние рек Гавьи и Клёвы, в которых водятся форель и хариус. Так что в красоте природы ориентировщик толк знает: в детстве он пропадал с друзьями на речке и в лесах.

В спорт Эдвард Ародь попал случайно. Поступил на матфак купаловского университета — со второй попытки, провалив первую и проработав год на спиртзаводе. Ребята в общежитии занимались легкой атлетикой, он к ним присоединился и уже планировал серьезно заняться атлетикой, когда знакомые девушки пригласили за компанию сходить на тренировку по спортивному ориентированию. Попробовал — понравилось.

Потом Эдвард Ародь попал на соревнования Белорусского военного округа. Студенты попросились поучаствовать вне конкурса и побегать с сильными спортсменами, ведь среди военных были члены советской сборной и мастера спорта.

— В первом забеге занял восьмое место, а на следующий день подошел один из офицеров и попросил пробежать эстафету за одного сержанта. Мы успешно выступили, военные попытались меня переманить в армию, но я остался учиться. За эстафету дали талоны на питание в армейской столовой — что еще нужно студентам? — вспоминает спортсмен.



Справа — Эдвард Ародь, слева — его ученик, многократный призер чемпионатов мира и Европы по бегу Александр Черняк. Фото: «Вечерний Гродно»

Всего за полгода в ориентировании Эдварду удалось дойти до кандидата мастера спорта. На соревнованиях в Даугавпилсе завоевал первую медаль.

— Родители не хотели, чтобы я ехал в Латвию, потому что нужно было в деревне картошку копать, но когда увидели медаль, успокоились, — смеется ориентировщик.

С тех пор у него за плечами тысячи стартов на разных дистанциях, годы тренерства и турпоходов. Страха заблудиться в лесу не было никогда, и вообще лес не страшен, говорит Эдвард Станиславович.

— Никогда на дистанции не видел змей: все прячутся, когда слышат шум, и не нападают. Но диких животных все же видели: косуль, кабанов, лосей. А возле Рыбницы встречали зубров.

Многие спортивные специалисты, кто приезжал в Гродно, удивлялись, что здесь есть разный рельеф и красивая природа: можно готовить дистанции в исторической части Гродно, можно в Сопоцкине среди холмов, можно в пуще на Августовском канале или возле Немана в Пригодичах. Хорошие карты, разнообразие рельефа на дистанции — то, что нужно для спортивного ориентирования.





Эдвард Ародь всю жизнь занимается туризмом и ходит в походы. Так что опытный «выживальщик» в лесу составил свой топ-5 мест для отдыха на природе. Вот он:

Августовский канал в районе деревни Немново и речки Осташанки под Гродно. Идеальное место для водного туризма;

озеро Ендреня в Гродненской пуще недалеко от деревни Калеты Гродненского района. Красивое место, но там нужно организовать цивилизованный отдых: не хватает беседок, оборудованных кострищ и мусорных контейнеров;

озеро Белое за агрогородком Озёры Гродненского района;

озеро Веровское возле агрогородка Поречье Гродненского района;

озеро Свитязь в Новогрудском районе.

Нужно сказать, что в свои 60 лет Эдвард Ародь остается в форме и во время походов в рамках практики студентов много лет не изменяет своей привычке и каждое утро окунается в водоем, какой бы ни была погода.

К юбилею в гродненском издательстве «ЮрСаПринт» вышла книга Петра Семинского «Ориентиры судьбы. Повесть об Эдварде Ароде», в которой автор рассказывает про интересные факты из биографии Эдварда Ародя, о его детстве, учебе, первых шагах и успехах в спортивном ориентировании. Кроме этого, в книге опубликованы интересные факты из этого вида спорта. Презентация книги пройдет во вторник, 2 марта, в 16.00 в областном Дворце творчества детей и молодежи в Коложском парке.