ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

С ажиотажем и блинами. Как в Витебске открыли гипермаркет площадью 10 тысяч «квадратов»

28.02.2021 09:26 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Витебске 27 февраля открылся гипермаркет сети «Материк». Площадь магазина — 10 тысяч кв. м. Здесь можно купить все необходимое для строительства, ремонта и обустройства дома, а также для сада и огорода. Гипермаркет находится по соседству с «Еврооптом» в Билево — на Московском проспекте, 130/2. На открытии было много людей: даже такой огромный магазин с трудом вместил всех первых покупателей, сообщают «Народные новости Витебска».

Фото: Игорь Матвеев

«Материк» — гипермаркет, который работает в формате DIY (Do It Yourself): то есть покупатель может в одном месте купить все, что ему нужно по строительству, ремонту и обустройству квартиры, дома или дачи.

Магазин — огромный, его площадь 10 тысяч «квадратов». Даже чтобы просто бегло осмотреть его ассортимент — а это более 60 000 наименований товаров — потребуется около часа. А если останавливаться в каждой секции подольше, то тут можно «зависнуть» и на полдня.

Фото: Игорь Матвеев
Фото: Игорь Матвеев
Фото: Игорь Матвеев
Фото: Игорь Матвеев
Фото: Игорь Матвеев
Фото: Игорь Матвеев

В гипермаркете большой выбор обоев, стройматериалов, сантехники, красок и лаков, посуды, тканей, штор, подушек, одеял, светильников и т.д.

В отделе «Садовый мир» есть все для дачников и огородников — от семян и саженцев до техники. А еще — огромный выбор горшечных цветов.

Фото: Игорь Матвеев

Фото: Игорь Матвеев

Фото: Игорь Матвеев

Фото: Игорь Матвеев

Фото: Игорь Матвеев

Фото: Игорь Матвеев

Магазин оказывает и услуги, например, по распилу ЛДСП, пошиву штор, оверлоку ковровых покрытий, колеровке краски.

В первый день работы магазина для покупателей придумали развлекательную программу — с интерактивом, аниматорами, мастер-классами, розыгрышами призов.


Фото: Игорь Матвеев

Фото: Игорь Матвеев

Фото: Игорь Матвеев

Фото: Игорь Матвеев

Фото: Игорь Матвеев

Фото: Игорь Матвеев

Через неделю — Масленица, поэтому всех желающих угощали горячим чаем и блинами.

Это пятый торговый объект сети «Материк»: они есть в Минске, Бресте, Гродно.


Фото: Игорь Матвеев

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На открытии было много людей: даже такой огромный магазин с трудом вместил всех первых покупателей.
 
Новости дня
Новости общества
 
Сельхозпредприятие в Кричевском районе продало самолет - и выставило на торги еще пять. Вам не надо?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

27.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by