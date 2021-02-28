С ажиотажем и блинами. Как в Витебске открыли гипермаркет площадью 10 тысяч «квадратов»

Источник материала: Tut.by

В Витебске 27 февраля открылся гипермаркет сети «Материк». Площадь магазина — 10 тысяч кв. м. Здесь можно купить все необходимое для строительства, ремонта и обустройства дома, а также для сада и огорода. Гипермаркет находится по соседству с «Еврооптом» в Билево — на Московском проспекте, 130/2. На открытии было много людей: даже такой огромный магазин с трудом вместил всех первых покупателей, сообщают «Народные новости Витебска».

Фото: Игорь Матвеев

«Материк» — гипермаркет, который работает в формате DIY (Do It Yourself): то есть покупатель может в одном месте купить все, что ему нужно по строительству, ремонту и обустройству квартиры, дома или дачи.

Магазин — огромный, его площадь 10 тысяч «квадратов». Даже чтобы просто бегло осмотреть его ассортимент — а это более 60 000 наименований товаров — потребуется около часа. А если останавливаться в каждой секции подольше, то тут можно «зависнуть» и на полдня.

Фото: Игорь Матвеев

Фото: Игорь Матвеев

Фото: Игорь Матвеев

Фото: Игорь Матвеев

Фото: Игорь Матвеев

Фото: Игорь Матвеев

В гипермаркете большой выбор обоев, стройматериалов, сантехники, красок и лаков, посуды, тканей, штор, подушек, одеял, светильников и т.д.

В отделе «Садовый мир» есть все для дачников и огородников — от семян и саженцев до техники. А еще — огромный выбор горшечных цветов.

Фото: Игорь Матвеев



Фото: Игорь Матвеев



Фото: Игорь Матвеев



Фото: Игорь Матвеев



Фото: Игорь Матвеев



Фото: Игорь Матвеев

Магазин оказывает и услуги, например, по распилу ЛДСП, пошиву штор, оверлоку ковровых покрытий, колеровке краски.

В первый день работы магазина для покупателей придумали развлекательную программу — с интерактивом, аниматорами, мастер-классами, розыгрышами призов.



Фото: Игорь Матвеев



Фото: Игорь Матвеев



Фото: Игорь Матвеев



Фото: Игорь Матвеев



Фото: Игорь Матвеев



Фото: Игорь Матвеев

Через неделю — Масленица, поэтому всех желающих угощали горячим чаем и блинами.

Это пятый торговый объект сети «Материк»: они есть в Минске, Бресте, Гродно.



Фото: Игорь Матвеев