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«Под поезд попал лось». Утренний состав, который ехал из Бреста в Минск, задержался на 50 минут
28.02.2021 11:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня в 6.22 читательница TUT.BY Доминика на поезде отправилась из Бреста в Минск. Примерно в 7.25, рассказывает девушка, состав остановился. Позже, продолжает она, сотрудники сообщили, что локомотив столкнулся с лосем. Вынужденная остановка составила около 50 минут.
— Этот поезд идет без остановок, — рассказывает Доминика. — Я ехала во втором вагоне. Примерно в 7.25 мы с другими пассажирами почувствовали толчок, а потом услышали скрежет. Состав остановился. По движению сотрудников мы поняли, что что-то случилось.
О том, что именно случилось, говорит собеседница, они узнали не сразу.
— Чуть позже один из сотрудников (думаю, это был машинист) лично подошел к каждому пассажиру, спросил едет ли человек только до Минска или дальше. В случае, если у кого-то пересадка, машинист хотел записать данные человека, чтобы помочь решить вопрос с билетами, — описывает происходящее собеседница. — Тогда у него и спросили: «А что случилось?» Он рассказал, что под поезд попал лось.
Примерно через 40 минут, продолжает собеседница, локомотивная бригада поезда справилась с происшествием, и состав продолжил движение.
— Хочу отметить, что экипаж работал без паники, слаженно устранили повреждения, — говорит Доминика. — Пассажиры тоже отнеслись к ситуации с пониманием.
В пресс-службе БЖД TUT.BY подтвердили, что сегодня утром при следовании поезда Брест-Минск на 978 километре перегона Бронная Гора — Коссово Полесское произошел наезд на диких животных.
— Было применено экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось, — пояснили в пресс-службе. — Локомотивная бригада самостоятельно устранила последствия. Задержка поезда составила 49 минут. БЖД приносит извинения пассажирам и встречающим за временно причиненные неудобства.
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Сегодня в 6.22 читательница TUT.BY Доминика на поезде отправилась из Бреста в Минск. Примерно в 7.25, рассказывает девушка, состав остановился. Позже, продолжает она,...
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