ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Последнее полнолуние зимы поразило землян своей красотой

28.02.2021 12:35 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В разных частях мира сегодня можно было наблюдать так называемую снежную Луну. Второе полнолуние года связывают с самым холодным временем, и оно означает конец зимы. Огромный диск небесного тела сначала красного, а после оранжевого и желтого цветов видели в США, Великобритании, Иране и ряде других стран. К слову, у последнего полнолуния зимы есть еще одно название - "голодная Луна", отсылающая к нелегким условиям охоты наших предков в такое время года.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В разных частях мира сегодня можно было наблюдать так называемую снежную Луну. Второе полнолуние года связывают с самым холодным временем, и оно означает конец...
 
Новости дня
Новости общества
 
В центре экотуризма в Гомельском районе новые обитатели
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

27.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by