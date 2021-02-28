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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Последнее полнолуние зимы поразило землян своей красотой В разных частях мира сегодня можно было наблюдать так называемую снежную Луну. Второе полнолуние года связывают с самым холодным временем, и оно означает конец...

В разных частях мира сегодня можно было наблюдать так называемую снежную Луну. Второе полнолуние года связывают с самым холодным временем, и оно означает конец зимы. Огромный диск небесного тела сначала красного, а после оранжевого и желтого цветов видели в США, Великобритании, Иране и ряде других стран. К слову, у последнего полнолуния зимы есть еще одно название - "голодная Луна", отсылающая к нелегким условиям охоты наших предков в такое время года.