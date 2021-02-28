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В центре экотуризма в Гомельском районе новые обитатели

28.02.2021 12:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Зоопарк в центре экологического туризма в Гомельской области пополнился новыми жителями. В компанию к братьям-близнецам привезли двух "девушек". Доставили новоселов из Могилевского зоосада. В первые дни за территорию зубрихи вели настоящую борьбу со старыми постояльцами. Однако такое поведение для этих животных - норма. Сейчас самцы и самки живут мирно и уже приветливо встречают посетителей.


Василий Антонов, директор центра экологического туризма: "Потомство ожидают через год. В Гомельском районе - микропопуляция зубров. Первая. Старались выбрать при покупке этих животных более-менее спокойных и почти контактных: они хоть и с полувольного вальера, но уже к себе практически подпускают".

В центре экотуризма в Гомельском районе новые обитатели

Недавно сюда привезли еще одного новичка - тибетского яка. Всего в центре экологического туризма - более 100 животных. В том числе - австралийские лебеди, карликовые камерунские козы, страусы и индийские дикобразы.

 
 
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Зоопарк в центре экологического туризма в Гомельской области пополнился новыми жителями. В компанию к братьям-близнецам привезли двух "девушек". Доставили...
 
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