В центре экотуризма в Гомельском районе новые обитатели

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Зоопарк в центре экологического туризма в Гомельской области пополнился новыми жителями. В компанию к братьям-близнецам привезли двух "девушек". Доставили новоселов из Могилевского зоосада. В первые дни за территорию зубрихи вели настоящую борьбу со старыми постояльцами. Однако такое поведение для этих животных - норма. Сейчас самцы и самки живут мирно и уже приветливо встречают посетителей.







Василий Антонов, директор центра экологического туризма: "Потомство ожидают через год. В Гомельском районе - микропопуляция зубров. Первая. Старались выбрать при покупке этих животных более-менее спокойных и почти контактных: они хоть и с полувольного вальера, но уже к себе практически подпускают".









Недавно сюда привезли еще одного новичка - тибетского яка. Всего в центре экологического туризма - более 100 животных. В том числе - австралийские лебеди, карликовые камерунские козы, страусы и индийские дикобразы.