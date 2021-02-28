Ю. Селиверстов: Бюджет на нынешний год сформирован с дефицитом в размере около 4 миллиардов рублей

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Бюджет на нынешний год сформирован с дефицитом в размере около 4 миллиардов рублей - об этом сообщил министр финансов Юрий Селиверстов. Один из основных источников покрытия дефицита - остатки, которые были сформированы ранее. Напомним, что в прошлом году в бюджет недопоступило порядка 750 миллионов рублей, в частности - из-за замедления экономической активности.



Юрий Селиверстов, министр финансов Беларуси: "Было много вопросов: необходимо ли нам формировать профицитный бюджет или надо больше увеличить расходы и направить это все на текущее финансирование? Но, тем не менее, вот эта так называемая подушка безопасности, которую мы сформировали, и, как видно, не зря - вот она как раз будет и задействована на эти цели".









Более половины расходов - социальные

Традиционно более половины расходов бюджета - социальные. Одна из первоочередных задач ведомства на этот год - финансовое обеспечение доступности услуг бюджетной сферы и сохранение социальной направленности.