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Ю. Селиверстов: Бюджет на нынешний год сформирован с дефицитом в размере около 4 миллиардов рублей
28.02.2021 12:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Бюджет на нынешний год сформирован с дефицитом в размере около 4 миллиардов рублей - об этом сообщил министр финансов Юрий Селиверстов. Один из основных источников покрытия дефицита - остатки, которые были сформированы ранее. Напомним, что в прошлом году в бюджет недопоступило порядка 750 миллионов рублей, в частности - из-за замедления экономической активности.
Более половины расходов - социальные
Традиционно более половины расходов бюджета - социальные. Одна из первоочередных задач ведомства на этот год - финансовое обеспечение доступности услуг бюджетной сферы и сохранение социальной направленности.
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Бюджет на нынешний год сформирован с дефицитом в размере около 4 миллиардов рублей - об этом сообщил министр финансов Юрий Селиверстов. Один из основных источников...
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