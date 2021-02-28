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В Гомеле парень упал в костер и получил ожоги

28.02.2021 13:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле 22-летний парень упал в костер и получил ожоги, сообщили в МЧС.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Инцидент произошел в пять утра 27 февраля.

Молодой человек отдыхал с компанией на берегу Волотовского озера. Парень оступился и упал в костер, в результате получил ожоги рук. Теперь он в больнице.

 
Теги: Гомель
 
 
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На берегу Волотовского озера парень оступился и упал в костер.
 
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