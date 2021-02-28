В Гомеле парень упал в костер и получил ожоги

Источник материала: Tut.by

В Гомеле 22-летний парень упал в костер и получил ожоги, сообщили в МЧС.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Инцидент произошел в пять утра 27 февраля.

Молодой человек отдыхал с компанией на берегу Волотовского озера. Парень оступился и упал в костер, в результате получил ожоги рук. Теперь он в больнице.