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На международном конкурсе красоты победила 57-летняя минчанка

28.02.2021 13:11 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 фев - Sputnik. Татьяна Бределева стала победительницей международного конкурса Ms. & Mrs. Top of the World Classic 2020. 

57-летняя минчанка стала лучшей в категории Classic, где соревновались участницы старше 46 лет. Конкурс для участниц этой возрастной категории проводился впервые.

Gандемия внесла свои коррективы в регламент конкурса: соревнования прошли в онлайн-формате.

Финал проходил в течение трех дней. Участницы предоставили фото и видео, а жюри в прямом эфире смотрело их и выставляло оценки.

© Photo : Instagram / Татьяна Бределева
Татьяне Бределевой 57 лет. Она – модель age plus

Татьяне Бределевой 57 лет. Она – модель age plus. Занимает активную социальную позицию, считает, что ответственность и долг каждого – сделать наше общество действительно единым с равными возможностями для всех. Занимается йогой и тайским боксом, танцует бачату и сальсу. 

Беларусь на этом конкурсе была представлена впервые, в нем выразили желание участвовать более 60 белорусок и разных городов страны, однако по итогам отбора на него поехала Татьяна Бределева. 

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь на конкурсе Ms. & Mrs. Top of the World Classic 2020 была представлена впервые, и сразу же – победа.
 
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