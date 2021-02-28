На международном конкурсе красоты победила 57-летняя минчанка

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 фев - Sputnik. Татьяна Бределева стала победительницей международного конкурса Ms. & Mrs. Top of the World Classic 2020.

57-летняя минчанка стала лучшей в категории Classic, где соревновались участницы старше 46 лет. Конкурс для участниц этой возрастной категории проводился впервые.

Gандемия внесла свои коррективы в регламент конкурса: соревнования прошли в онлайн-формате.

Финал проходил в течение трех дней. Участницы предоставили фото и видео, а жюри в прямом эфире смотрело их и выставляло оценки.

© Photo : Instagram / Татьяна Бределева Татьяне Бределевой 57 лет. Она – модель age plus

Татьяне Бределевой 57 лет. Она – модель age plus. Занимает активную социальную позицию, считает, что ответственность и долг каждого – сделать наше общество действительно единым с равными возможностями для всех. Занимается йогой и тайским боксом, танцует бачату и сальсу.

Беларусь на этом конкурсе была представлена впервые, в нем выразили желание участвовать более 60 белорусок и разных городов страны, однако по итогам отбора на него поехала Татьяна Бределева.