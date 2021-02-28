|
На международном конкурсе красоты победила 57-летняя минчанка
28.02.2021 13:11 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 фев - Sputnik. Татьяна Бределева стала победительницей международного конкурса Ms. & Mrs. Top of the World Classic 2020.
57-летняя минчанка стала лучшей в категории Classic, где соревновались участницы старше 46 лет. Конкурс для участниц этой возрастной категории проводился впервые.
Gандемия внесла свои коррективы в регламент конкурса: соревнования прошли в онлайн-формате.
Финал проходил в течение трех дней. Участницы предоставили фото и видео, а жюри в прямом эфире смотрело их и выставляло оценки.
© Photo : Instagram / Татьяна Бределева
Татьяне Бределевой 57 лет. Она – модель age plus
Татьяне Бределевой 57 лет. Она – модель age plus. Занимает активную социальную позицию, считает, что ответственность и долг каждого – сделать наше общество действительно единым с равными возможностями для всех. Занимается йогой и тайским боксом, танцует бачату и сальсу.
Беларусь на этом конкурсе была представлена впервые, в нем выразили желание участвовать более 60 белорусок и разных городов страны, однако по итогам отбора на него поехала Татьяна Бределева.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь на конкурсе Ms. & Mrs. Top of the World Classic 2020 была представлена впервые, и сразу же – победа.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)