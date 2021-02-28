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У Жительницы Могилева мошенники - «сотрудники банков» выманили почти 31 тысячу рублей

28.02.2021 13:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жительнице Могилева позвонили якобы сотрудники банка и убедили ее сообщить им реквизиты банковских карт. В итоге женщина лишилась достаточно крупной суммы — мошенники списали с ее счетов почти 31 тысячу рублей, сообщает портал mogilevnews.by.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY, носит иллюстративный характер

На мобильный телефон женщины позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и рассказал, что по ее платежной карте проводится подозрительная операция. И, чтобы деньги не украли, ей надо сообщить реквизиты карты, а также код подтверждения операции, который пришел ей на мобильный.

— Во время разговора женщина сообщила все данные, а также рассказала, что у нее есть карточка и другого банка. После того как потерпевшая сообщила злоумышленнику название банка, он якобы переключил ее на телефонную линию этого банка, — рассказал изданию начальник управления по противодействию киберпреступности УВД Роман Романенко.

Уже другой «сотрудник службы безопасности» банка убедил могилевчанку сообщить ему реквизиты другой ее банковской карты, а также коды, которые пришли ей на телефон.

Он предупредил, что деньги женщины якобы временно переведут на «сейфовую ячейку» банка с блокировкой расчетного счета и доступа к личному кабинету в интернет-банкинге.

В итоге деньги пропали с карт-счетов двух банковских карт.

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Теги: Могилев
 
 
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Жительнице Могилева позвонили якобы сотрудники банка и убедили ее сообщить им реквизиты банковских карт. В итоге женщина лишилась достаточно крупной суммы -...
 
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