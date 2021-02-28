На 1 марта в Беларуси объявлен желтый уровень опасности из-за гололедицы

Источник материала: Tut.by

Желтый уровень опасности из-за гололедицы объявили в Беларуси 1 марта, сообщается на сайте Белгидромета.



Фото: Игорь Матвеев

«1 марта (понедельник) на отдельных участках дорог республики ожидается гололедица», — предупредили в Белгидромете и объявили желтый уровень опасности.

В понедельник ночью и утром местами по стране прогнозируются кратковременные осадки (дождь, мокрый снег), в отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица.

Днем будет преимущественно без осадков. Температура воздуха составит от -1°С ночью до +9°C днем.