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На 1 марта в Беларуси объявлен желтый уровень опасности из-за гололедицы

28.02.2021 14:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Желтый уровень опасности из-за гололедицы объявили в Беларуси 1 марта, сообщается на сайте Белгидромета.


Фото: Игорь Матвеев

«1 марта (понедельник) на отдельных участках дорог республики ожидается гололедица», — предупредили в Белгидромете и объявили желтый уровень опасности.

В понедельник ночью и утром местами по стране прогнозируются кратковременные осадки (дождь, мокрый снег), в отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица.

Днем будет преимущественно без осадков. Температура воздуха составит от -1°С ночью до +9°C днем.

 
 
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