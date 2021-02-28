Путешествуем по Беларуси. Что посмотреть в Столине

Источник материала: БT

От Минска до Столина - более 340 километров. Поедете на машине, навигатор предложит вам более короткую дорогу через Слуцк. Но столинцы в один голос советуют ехать по Брестской трассе и в районе Ивацевичей свернуть в сторону Пинска. По километражу выходит больше, зато по времени быстрее. Общественный транспорт разнообразием вариантов не радует.



Автобусы ходят из Минска в Столин только по понедельникам и пятницам

И то только по одному рейсу. В Столине вы выйдете из автобуса ровно через 7 часов. Стоимость путешествия - около 25 рублей. Зато на маршрутке можно ехать каждый день. Причем разные компании предлагают разное время отправления. Время в пути - всего 5 часов. Да и цена вопроса ниже - всего 15-16 рублей. Добраться до Столина можно и на поезде, но это самый неудобный вариант. Ехать придется до станции Горынь, а там еще 6 километров на рейсовом автобусе. Но Столин стоит всех этих транспортных трудностей. Он - один из самых южных городов Беларуси, чья природа минского жителя… ошеломляет: мощные широкие реки, непроходимые болота, густые лиственные леса - одним словом, красота!

Первое письменное упоминание о Столине относится к 1555 году

Но археологи, обследовав берег местной реки Копанец, обнаружили культурный пласт 12-13 веков, который подтвердил версию о том, что город намного древнее. До войны он был большим еврейским местечком, а в центре города располагался комплекс их религиозных построек. До наших дней сохранились здание еврейской школы, дом раввина и Большая (она же Белая) синагога, построенная в 1792 году.

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Синагога - старейшее каменное здание Столина и Столинского района

Она построена в уникальном для синагог стиле барокко с элементами классицизма, что делает ее уникальной для Беларуси. Недалеко от синагоги сохранился дом карлин-столинского цаддика, построенный в конце XIX столетия из кирпича. Его называют домом раввина или домом столинского ребе. Он находится на Пинской улице, которая вымощена плиткой шестигранной формы - трилинкой, названной в честь польского инженера Владислава Трилинского, который изобрел и запатентовал ее.

Любимым для прогулок местом в городе считается парк "Маньковичи"

Его история тесно переплетена с историей княжеского рода Радзивиллов. Основная парковая достопримечательность - его главная аллея. Выглядит внушительно: ширина - 10 метров, длина - километр. Весь путь она плавно извивается, благодаря чему можно как следует рассмотреть все красоты парка. Кстати, именно для этого аллею садили как редкостойную. Это значит, что деревья, в основном клены, растут в ней на приличном расстоянии друг от друга.

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